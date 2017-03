Führende Organisationen bündeln ihre Kräfte in der Brightline™-Initiative, mit der das Management strategischer Veränderungen in neue Richtungen gelenkt werden soll

Agile Alliance, The Boston Consulting Group (BCG) und das Project Management Institute (PMI) meldeten heute die Bildung einer Koalition, die sich zur führenden Autorität im Bereich strategisches Initiativenmanagement entwickeln soll. Insbesondere soll sie Unternehmen behilflich sein, den Misserfolg strategischer Initiativen und den damit verbundenen Verlust von Wettbewerbsvorteilen und Wert zu verhindern. Als Gründungsmitglieder der Brightline™-Initiative entwickeln diese drei Organisationen eine Plattform, die Führungskräften Erkenntnisse und Lösungen vermitteln soll, um die immer wieder auftretenden kostspieligen Lücken zwischen der Entwicklung und Umsetzung von Strategien zu schließen.

In einem Bericht der Economist Intelligence Unit, basierend auf den Aussagen von mehr als 500 hochrangigen Führungskräften aus der ganzen Welt, wurde festgestellt, dass 61 Prozent der Befragten zugeben, dass sich ihre Organisationen bei der Verwirklichung der von Strategieplanung erwarteten Ergebnissen schwer tun, und nur 56 Prozent der strategischen Initiativen wurden erfolgreich implementiert. Nach Angaben der EIU, belaufen sich die infolge mangelhafter Umsetzung verschwendeten Mittel auf sage und schreibe 30 Cents je Dollar, der in den am schlechtesten abschneidenden Organisationen investiert wird. BCG zufolge erzielen nur 24 Prozent der Organisationen gleichbleibende Renditen für ihre Aktionäre insgesamt. Die Anpassung an aufsichtsrechtliche Veränderungen, Wettbewerbsdruck und Anforderungen von Interessengruppen erfordert die erfolgreiche Entwicklung und Umsetzung geeigneter Strategien.

An der Initiative nimmt eine vielseitige Gruppe einflussreicher Vordenker aus der Wirtschaft, Regierungskreisen, akademischen Forschung und Gesellschaftssektoren teil. Neben Agile Alliance, BCG und PMI tragen auch neue Mitglieder aus anderen Sektoren zur Entwicklung und Förderung von Erfolgsmethoden für die Durchführung strategischer Initiativen bei. Die Koalitionsmitglieder wirken zudem an der Gestaltung von Grundsätzen und globalen Standards der Initiative sowie einem Rahmenwerk für die Implementierung von Strategien mit.

Ricardo Vargas, Executive Director von BrightlineTM, erläuterte die Initiative wie folgt: "Die Brightline-Initiative bringt die Vordenker der Koalition zusammen und integriert den höchsten bestehenden Wissensstand zur Strategie-Implementierung, um diesen mit dem Initiativenmanagement zu verknüpfen. Hieraus ergeben sich Erkenntnisse und Lösungen, die Führungskräfte in die Lage versetzen, die Vision ihrer Organisation erfolgreich in die Realität umzusetzen, und zwar durch strategisches Initiativenmanagement."

Die Initiative wird dabei einen holistischen Ansatz verfolgen und gedankliche und praktische Führungsarbeit leisten, darunter Rahmenrichtlinien und modernste Forschungsergebnisse, Networking durch Veranstaltungen und Mitgliedschaft sowie Kompetenzaufbau durch eine Ressourcenbibliothek, Schulungsprogramme und Veröffentlichungen.

Weitere Informationen, auch für Medienvertreter, erhalten Sie unter Brightline.org oder wenden Sie sich an Ricardo Viana Vargas unter ricardo.vargas@brightline.org.

Über The Boston Consulting Group

The Boston Consulting Group (BCG) ist ein weltweit führender Managementberater auf dem Gebiet der Unternehmensstrategie. Wir arbeiten mit privat geführten, börsennotierten und gemeinnützigen Unternehmen in allen Regionen zusammen, um die wertvollsten Chancen unserer Kunden zu ermitteln, ihre bedeutendsten Herausforderungen zu bewältigen und die gesamte Organisation zu verwandeln. Unser maßgeschneiderter Ansatz verknüpft die Kenntnis der Dynamik von Unternehmen und Märkten mit einer engen Zusammenarbeit auf allen Ebenen der Kundenorganisation. Damit stellen wir sicher, dass unsere Kunden nachhaltige Wettbewerbsvorteile erzielen, leistungsfähigere Unternehmen schaffen und langfristige Ergebnisse sichern. BCG wurde 1963 gegründet und ist ein Privatunternehmen mit 85 Niederlassungen in 48 Ländern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte bcg.com.

Über Agile Alliance

Agile Alliance ist eine gemeinnützige Gesellschaft, welche die im Agile Manifesto dargelegten Konzepte der Agile Softwareentwicklung fördert. Mit nahezu 35.000 Mitgliedern und Abonnenten aus der ganzen Welt orientiert sich die Agile Alliance an den Prinzipien der Agile-Methoden und am Mehrwert, den sie Entwicklern, Organisationen und Endnutzern bietet. Agile Alliance organisiert und unterstützt Veranstaltungen, um die Agile-Gemeinschaft auf weltweiter Basis zusammenzubringen.

Über das Project Management Institute

Das Project Management Institute (PMI) ist der weltweit führende Verband für Projekt-, Programm- und Portfolio-Management-Berufe. Durch globale Interessenvertretung, Zusammenarbeit, Weiterbildung und Forschung liefert das seit 1969 bestehende PMI Orientierungswerte für mehr als drei Millionen Fachleute, die in fast allen Ländern der Welt tätig sind. Das PMI fördert Karrieren, trägt zum Erfolg von Organisationen bei und entwickelt den Beruf des Projektmanagers weiter durch weltweit anerkannte Standards, Zertifizierungen, Gemeinschaften, Ressourcen, Tools, akademische Forschung, Veröffentlichungen, berufliche Weiterbildung und Networking-Gelegenheiten. Besuchen Sie uns unter PMI.org, www.facebook.com/PMInstitute und auf Twitter @PMInstitute.

