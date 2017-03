FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - RAUF - Der Dax dürfte am Aschermittwoch den freundlichen Trend aus Asien aufnehmen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen rund zwei Stunden vor dem Start 0,28 Prozent höher auf 11 867 Punkte. Nach dem Rückschlag vom Freitag erobert der Dax zuletzt in Trippelschritten verlorenes Terrain zurück.

USA: - RUNTER - Vor der Rede des US-Präsidenten Donald Trump haben die Anleger am Dienstag das Risiko gescheut. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,12 Prozent tiefer auf 20 812,24 Punkten und beendete damit seine zwölftägige Serie mit Schlussrekorden.

ASIEN:- HÖHER - An den Finanzmärkten lebt die Hoffnung auf Impulse durch die Finanz- und Wirtschaftspolitik durch Donald Trump weiter - auch wenn dieser in seiner mit Spannung erwarteten ersten Rede an den Kongress wenig Details zu seinen Steuer- und Investitionsplänen verriet. In Asien reagierten die Börsen vor allem positiv auf Äußerungen von US-Notenbankern zur künftigen Zinspolitik. vor allem in Japan stiegen die Kurse; hier half der schwächere Yen, der den Export erleichtert.

DAX 11.834,41 0,10% XDAX 11.825,26 -0,21% EuroSTOXX 50 3.319,61 0,31% Stoxx50 3.068,70 0,14% DJIA 20.812,24 -0,12% S&P 500 2.363,64 -0,26% NASDAQ 100 5.330,31 -0,32% Nikkei 225 19.393,54 1,4% (Schlussstand)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - FREUNDLICH - Die Anstiegsdynamik habe zuletzt nachgelassen und von fundamentaler Seite werde es wohl keine Unterstützung geben, schrieb Viola Julien von der Helaba am Mittwochmorgen. Demgegenüber bleibe das technische Bild per saldo noch freundlich, zumindest solange der kurzfristige Aufwärtstrend intakt sei. Sie sieht den Bund-Future am Tage in einer Handelsspanne von 165,00 bis 166,40.

Bund-Future 165,97 0,03%

DEVISEN: - EURO UNTER 1,06 DOLLAR - Der Euro hat bis zum Mittwochmorgen weiter verloren nach Äußerungen von US-Notenbankern. John Williams, Fed-Präsident in San Francisco und Vertrauter von Fed-Chefin Janet Yellen, sagte, dass eine Zinserhöhung noch in diesem Monat ernsthaft in Erwägung gezogen werden müsse. Sein New Yorker Kollege William Dudley deutete ebenfalls eine bevorstehende Straffung der Geldpolitik an. Der US-Dollar reagierte gegenüber dem Euro mit Stärke. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,0559 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0597 (Montag: 1,0587) Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1,0559 -0,34% USD/Yen 113,42 0,99% Euro/Yen 119,75 0,64%

ROHÖL - STABIL - Die Ölpreise haben sich am Mittwoch wenig bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 56,59 US-Dollar. Das waren acht Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) kletterte um vier Cent auf 54,05 Dollar.

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0055 2017-03-01/07:35