Die Zeichen, dass die US-Notenbank Federal Reserve bald erneut die Zinsen anheben könnte, mehren sich. Einflussreiche Notenbanker deuten an, dass schon im März über einen solchen Schritt gesprochen werden könnte.

Die Anzeichen auf eine baldige Leitzinserhöhung in den USA mehren sich. Das einflussreiche Notenbankmitglied William Dudley sagte am Dienstag im Sender CNN, die Argumente für steigende Zinsen seien nach der Präsidentenwahl im November viel überzeugender geworden. So gebe es ein wachsendes Vertrauen von Privathaushalten und Unternehmen und "beschwingte" Finanzmärkte. Außerdem werde erwartet, ...

