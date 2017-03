Im Dienstagshandel stach unter den Fluglinien besonders das Wertpapier von Ryanair hervor, indem es insgesamt über zwei Prozent zulegte. Aber besonders die charttechnische Auswertung ist von hohem Interesse der Anleger, welche bald zu einem erneuten Kursschub und satten Gewinnen in der Aktie führen dürfte.

Bevor das Wertpapier von Ryanair Anfang 2016 in einen nahezu einjährigen Sinkflug überging, markierten Marktteilnehmer noch bei 15,59 Euro ein finales Hoch - Anschließend kippten die Kursnotierungen bis Mitte des Jahres auf ein Verlaufstief von 10,46 Euro ab. Seitdem befindet sich das Wertpapier der Billig-Fluglinie aber wieder in einem festen Aufwärtstrend, der bis Dezember 2016 auf ein Verlaufshoch von 15,44 Euro aufwärts geführt hat. Zwar schloss sich daran eine kurzfristige Konsolidierungsbewegung zurück auf das Niveau von 13,86 Euro an, aber in diesem Bereich etablierten Marktakteure in Verbindung mit dem gestrigen Kursschub einen Doppelboden! Und genau dieser ist äußerst wichtig für eine direkte Fortsetzung der Kursgewinne bis an die Jahreshochs aus 2016 und darüber. Aus fundamentaler Seite attackiert der Low-Budget-Flieger ...

