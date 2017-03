Von Kenan Machado

SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Mittwoch im späten Handel überwiegend nach oben. Laut Händlern steigen die Kurse eher trotz und nicht wegen der viel beachteten Rede von US-Präsident Donald Trump vor dem US-Kongress. "Trumps Antrittsrede vor dem Kongress liefert kaum Details zur Steuerreform und zu den geplanten Infrastrukturausgaben", sagt Devisenstratege Peter Chia von UOB Group ernüchtert. Stattdessen richtet sich die Aufmerksamkeit auf die kurzfristige Zinspolitik der US-Notenbank. Marktteilnehmer interpretieren die verschiedenen Aussagen von Vertretern der Federal Reserve dahingehend, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im März gestiegen ist. Diese Haltung manifestiert sich in steigenden Dollarkursen.

Am Aktienmarkt stellt die Börse in Tokio dank des Rückenwindes eines zum Dollar fallenden Yen den stärksten Gewinner. Der Nikkei-225 steigt um 1,4 Prozent auf 19.394 Punkte. In China stützen überwiegend positiv ausgefallene Einkaufsmanagerindizes, der Composite in Schanghai legt um 0,3 Prozent zu - der HSI in Hongkong um 0,1 Prozent. In Australien hat der S&P/ASX-200 gegen den regionalen Trend knapp behauptet geschlossen. Sinkende Rohstoffpreise wegen des anziehenden US-Dollar werden als Hauptbelastungsfaktor in Sydney genannt. Zwar sei das BIP-Wachstum im Schlussquartal in Australien überzeugend ausgefallen, dennoch bezeichnen die Händler die Wachstumsaussichten für Australien im laufenden Jahr eher als mau. Die eingebrochenen Investitionen in den Bergbau dürften andauern, warnen Analysten. Die BIP-Projektionen hätten nicht zum Kauf australischer Aktien animiert.

Die Industrie in China hat sich im Februar besser entwickelt als erwartet. Angetrieben von einer stärkeren Nachfrage legten die Daten sowohl zu den Exporten, Neuaufträgen als auch der Produktion zu. Im Servicesektor kühlte sich das Wachstum dagegen etwas ab.

Fed-Vertreter reden Dollar stark

Laut Marktstratege Michael McCarthy von CMC Markets steht die Dollarstärke im Zusammenhang mit Zinserhöhungsfantasien in den USA. Eine ganze Reihe von Fed-Vertretern hatte entsprechende Spekulationen befeuert. So hatte der Fed-Präsident aus New York, William Dudley, die Möglichkeit steigender Zinsen deutlich zwingender gesehen und auf die wirtschaftliche Entwicklung verwiesen. Seine Kollegen John Williams, Patrick Harker sowie James Bullard äußerten sich etwas verhaltener, wollten die Möglichkeit einer Zinserhöhung im März aber nicht ausschließen.

Der Dollar zieht in der Folge auf breiter Front an. Der Greenback steigt auf 113,45 Yen nach einem Tagestief am Vortag bei rund 111,70 Yen. Die Wahrscheinlichkeit eines Märzschrittes der Fed werde nun mit 62 Prozent eingepreist, heißt es im Handel. Steigende Zinsfantasien und ein zulegender Greenback belasten den Goldpreis, die Feinunze verbilligt sich um 0,3 Prozent auf 1.245 Dollar.

In Tokio steigen die Titel von Softbank um 2,8 Prozent. Händler verweisen auf Einlassungen von Trump, der den japanischen Mischkonzern ausdrücklich im Zusammenhang mit der Schaffung von Arbeitsplätzen in den USA erwähnte.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.704,80 -0,13% +0,10% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.398,23 +1,46% +1,49% 07:00 Kospi (Seoul) Feiertag Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.250,59 +0,27% +4,73% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 23.763,29 +0,10% +8,06% 09:00 Straits-Times (Singapur) 3.120,19 +0,76% +8,31% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.697,37 +0,21% +3,39% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:28 % YTD EUR/USD 1,0556 -0,2% 1,0574 1,0587 +0,4% EUR/JPY 119,74 +0,3% 119,32 119,03 -2,6% EUR/GBP 0,8532 -0,1% 0,8543 0,8517 +0,1% GBP/USD 1,2373 -0,0% 1,2377 1,2430 +0,3% USD/JPY 113,43 +0,5% 112,85 112,43 -3,0% USD/KRW 1137,56 -0,1% 1138,45 1129,65 -5,8% USD/CNY 6,8790 +0,2% 6,8678 6,8683 -1,0% USD/CNH 6,8691 +0,2% 6,8550 6,8573 -1,5% USD/HKD 7,7626 +0,0% 7,7623 7,7617 +0,1% AUD/USD 0,7665 +0,2% 0,7651 0,7678 +6,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,05 54,01 +0,1% 0,04 -2,5% Brent/ICE 56,60 56,51 +0,2% 0,09 -2,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.244,65 1.248,30 -0,3% -3,65 +8,1% Silber (Spot) 18,31 18,30 +0,0% +0,01 +14,9% Platin (Spot) 1.023,65 1.024,00 -0,0% -0,35 +13,3% Kupfer-Future 2,73 2,70 +0,8% +0,02 +8,8% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 01, 2017 01:15 ET (06:15 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.