Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Dow Jones -0,12% auf 20812,2, davor 12 Tage im Plus (3,9% Zuwachs von 20054,3 auf 20837,4), Bilfinger +1,62% auf 37,215, davor 8 Tage im Minus (-8,45% Verlust von 40 auf 36,62), Hellenic Petroleum -2,09% auf 4,69, davor 6 Tage im Plus (9,86% Zuwachs von 4,36 auf 4,79), Nokia -0,12% auf 4,838, davor 6 Tage im Plus (3,11% Zuwachs von 4,7 auf 4,84), Software AG -0,44% auf 35,015, davor 5 Tage im Plus (2,52% Zuwachs von 34,3 auf 35,17), Folli Follie -2,12% auf 18,5, davor 5 Tage im Plus (7,45% Zuwachs von 17,59 auf 18,9), Linz Textil Holding -4,65% auf 410, davor 5 Tage ohne Veränderung , GVC Holdings +1,02% auf 695, davor 5 Tage im Minus (-98,87% Verlust von 683,5 auf 7,75), Warimpex -4,26% auf 1,034, davor 4 Tage im Plus (30,91% Zuwachs von 0,82 auf...

