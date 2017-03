Folgende Unternehmen hatten in den "Hello bank! 100" gestern deutlich höhere Handelsumsätze als sonst. Einige Begründungen finden sich in den Kommentaren, nicht alles weiss man: Valeant, JinkoSolar, Nordex, Telekom Austria, Erste Group, Andritz, Berkshire Hathaway, Kapsch TrafficCom, Barrick Gold, ADVA Optical Networking: Zur Animation Companies im Artikel ADVA Optical Networking Aktuelle Kommentare Stockpicker63 | 3A2FB4: Der Titel hatte die Kaufkriterien erfüllt und ist der Ersatz für die gut gelaufenen Covestro-Aktien, die mit 28% Gewinn verkauft worden sind. SIGAVEST | 00VVAKFL: Unser Engagement in Adva liegt nach einigen Tagen schon 10% im Plus. Die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr wiesen neue Rekordumsätze aus,...

Den vollständigen Artikel lesen ...