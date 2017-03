Tagesgewinner war am Dienstag LPKF Laser mit 6,14% auf 8,61 (108% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 3,04%) vor Paion mit 4,66% auf 2,52 (198% Vol.; 1W 3,29%) und Medigene mit 4,55% auf 12,62 (39% Vol.; 1W -2,96%). Die Tagesverlierer: 3D Systems mit -10,27% auf 15,20 (305% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -11,83%), Noble Corp plc mit -4,84% auf 6,68 (160% Vol.; 1W 3,49%), First Solar mit -4,34% auf 36,19 (138% Vol.; 1W -1,17%) Die höchsten Tagesumsätze hatten HSBC Holdings (48342,75 Mio.), BP Plc (43141) und GlaxoSmithKline (31892,05). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2017er-Tagesschnitt gab es bei Gagfah (765%), Tomorrow Focus (389%) und ElringKlinger (362%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Mologen mit 42,61%,...

