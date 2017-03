Die japanische Industrieproduktion ist im Januar überraschend gesunken. Das Wirtschaftsministerium in Tokio

machte dafür vor allem eine Abschwächung der Ausfuhren japanischer Autos in die USA verantwortlich. Laut der

offiziellen Zahlen sank die Produktion zu Jahresbeginn im Vergleich zum Dezember um 0,8 %, was zugleich den kräftigsten Rückgang seit Mai 2016 darstellt. Im Vorfeld hatten die Experten ein Plus von 0,3 % prognostiziert. Der Rückgang der Industrieproduktion signalisiert, dass die Entwicklung der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt weiter fragil ist. Außerdem belastet die Sorge um eine möglicherweise verschärfte protektionistische Handelspolitik des neuen US-Präsidenten Donald Trump die konjunkturelle Lage. Er hatte zu Beginn seiner Amtszeit einen US-Rückzug aus Freihandelsabkommen angekündigt.



