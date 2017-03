Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des "Tags der Unabhängigkeitsbewegung" geschlossen.

TAGESTHEMA

In seiner mit Spannung erwarteten ersten Rede vor dem US-Kongress hat US-Präsident Donald Trump versöhnliche Töne angeschlagen. Er rief zu einer Zusammenarbeit über parteipolitische Grenzen hinweg an seinen Reformvorhaben auf. Der Präsident betonte, dass seine Regierung nicht nur mit den Republikanern, sondern auch den oppositionellen Demokraten zusammenarbeiten wolle.

Als Beispiele für mögliche parteiübergreifende Kooperation nannte Trump die Modernisierung der Streitkräfte und der Infrastruktur sowie Reformen zugunsten der Familien. Er plädierte auch für eine Reform des Einwanderungsrechts, an der Republikaner und Demokraten zusammenarbeiten sollten. Durch diese Reform solle die Immigration nach dem Vorbild von Ländern wie Australien und Kanada derart gesteuert werden, dass Menschen ins Land kämen, die finanziell für sich selbst sorgen könnten, sagte der Präsident. Zugleich bekräftigte er seine harte Linie gegen die illegale Einwanderung.

Trump bekräftigte ferner, dass er im Kampf gegen den Terrorismus auf rigorose Einreisekontrollen setze. Auf die Außenpolitik ging Trump nur am Rande ein. Er bekräftigte sein Ziel, die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zu vernichten - ließ aber offen, wie er das bewerkstelligen will. Zugleich legte der Präsident ein klares Bekenntnis zur Nato ab: "Wir unterstützen die Nato stark." Er forderte aber die Bündnispartner auf, "ihre finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen".

AUSBLICK UNTERNEHMEN

RHEINMETALL

Nachfolgend die Schätzungen für das Gesamtjahr (in Millionen Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG Gesamtjahr 2016 gg Vj Anzahl 2015 Umsatz 5.596 +8% 13 5.183 EBIT 334 +16% 13 287 Ergebnis nach Steuern u.Dritten 188 +25% 8 151 Ergebnis je Aktie 4,39 +13% 12 3,88 Automotive Umsatz 2.662 +3% 3 2.592 Automotive EBIT 216 0% 3 216 Defence Umsatz 2.939 +13% 3 2.591 Defence EBIT 143 +59% 3 90

ZALANDO

Nachfolgend die Schätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 2016 gg Vj Anzahl 2015 Umsatz 1.097 +26% 8 869 EBIT bereinigt 92 +28% 4 72 EBIT 88 +31% 4 67 Ergebnis nach Steuern 94 -9% 4 103 Ergebnis je Aktie 0,35 +40% 3 0,25

NORDEX

Nachfolgend die Schätzungen für das Gesamtjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

Konzern- Erg/ Gesamtjahr Umsatz EBITDA EBIT ergebnis Aktie MITTELWERT 3.353 279 161 88 0,98 Vorjahr 2.430 182 126 52 0,65

Weitere Termine:

06:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 4Q

07:00 DE/Klöckner & Co SE, Jahresergebnis

08:00 IT/Eni SpA, Ergebnis 4Q

Im Laufe des Tages:

- DE/Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, ao AR-Sitzung

AUSBLICK KONJUNKTUR

-IT 09:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 53,4 zuvor: 53,0 -FR 09:50 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,3 1. Veröff.: 52,3 zuvor: 53,6 -DE 09:55 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,0 1. Veröff.: 57,0 zuvor: 56,4 09:55 Arbeitsmarktdaten Februar Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: -7.500 gg Vm zuvor: -26.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,9% zuvor: 5,9% 14:00 Verbraucherpreise Februar (vorläufig) PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: -0,6% gg Vm/+1,9% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+2,1% gg Vj zuvor: -0,8% gg Vm/+1,9% gg Vj -EU 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,5 1. Veröff.: 55,5 zuvor: 55,2 -GB 10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 56,0 zuvor: 55,9 -US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Januar Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,5 1. Veröff.: 54,3 zuvor: 55,0 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 56,0 Punkte zuvor: 56,0 Punkte 16:00 Bauausgaben Januar PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche) 20:00 Fed, Beige Book

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 NO/Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2027 im Volumen von 4 Mrd NOK 11:30 DE/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2027 im Volumen von 3,0 Mrd EUR 12:00 CZ/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2020 im Volumen von maximal 5,0 Mrd CZK Auktion 2,40-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2025 im Volumen von maximal 4,0 Mrd CZK

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.369,20 +0,27% Nikkei-225 19.393,54 +1,44% Shanghai-Composite 3.251,02 +0,29% INDEX zuletzt +/- % DAX 11.834,41 +0,10% DAX-Future 11.824,00 -0,21% XDAX 11.825,26 -0,21% MDAX 23.365,52 +0,01% TecDAX 1.904,49 +0,41% EuroStoxx50 3.319,61 +0,31% Stoxx50 3.068,70 +0,14% Dow-Jones 20.812,24 -0,12% S&P-500-Index 2.363,64 -0,26% Nasdaq-Comp. 5.825,44 -0,62% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,97 +5

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick

Obwohl US-Präsident Donald Trump vor dem US-Kongress Details zu Steuersenkungen, Infrastrukturprogrammen und Einfuhrsteuern weitgehend schuldig geblieben ist, halten sich sowohl die US-Index-Futures als auch die asiatischen Börsen am Mittwochmorgen stabil. "Verkauft wird der Yen, was auf eine solide Risikoneigung an den Märkten hinweist", sagt ein Händler. "Trump ist erstmals überhaupt halbwegs staatsmännisch aufgetreten. Vielleicht hat das die Finanzmärkte ein wenig beruhigt", sagt ein anderer Händler. Kursstützend seien auch die robusten chinesischen Einkaufsmanager-Indizes im Februar. Der Händler rechnet jedoch mit einer Fortsetzung der Konsolidierung und nachgebenden Kursen an Europas Börsen im Tagesverlauf.

Rückblick

Etwas fester - Vor der mit großer Spannung erwarteten Rede des US-Präsidenten vor dem US-Kongress ist es an den Börsen weitgehend zum Stillstand gekommen. Sollte Trump die Märkte enttäuschen, sei die Gefahr einer Korrektur groß, hieß es. Vor der Trump-Rede ging es für Wehrtechnikaktien schon kräftig nach oben. Trump hatte bereits wissen lassen, dass die Verteidigungsausgaben kräftig steigen sollen. In London stiegen Cobham um 1,5 Prozent und BAE Systems um 1,9 Prozent. In Paris gewannen Thales, die zudem Quartalszahlen vorgelegt hatten, 3,7 und Safran 2,1 Prozent. Airbus, Rheinmetall und MTU Aero waren ebenfalls gesucht. Um 13,1 Prozent ging es mit dem Titel des britischen Luftfahrt- und Rüstungszulieferers Meggitt nach oben. Trotz eines leichten Gewinnrückgangs im Gesamtjahr 2016 gab der Airbus- und Boeing-Zulieferer einen zuversichtlichen Ausblick.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Salzgitter büßten 2,3 Prozent ein. Der Flachstahl- und Röhrenhersteller hatte mit der Prognose für die Gewinnmarge im laufenden Jahr enttäuscht. Das ließ auch Thyssenkrupp um 0,6 Prozent nachgeben. Nach als insgesamt gut befundenen Geschäftszahlen ging es für Hochtief um 0,5 Prozent nach oben. Im Handel wurde auf die deutlich angehobene Dividende verwiesen. K+S gewannen 1,4 Prozent nach günstigen Branchenaussagen des Mitbewerbers Potash. Nach den Kursverlusten des Vortages in Reaktion auf das wahrscheinliche Scheitern der Fusion mit der LSE gewannen Deutsche Börse 0,2 Prozent. Nach Einschätzung von Oddo Seydler kann die Börse auch ohne eine Fusion mit der LSE gut leben. Trotz einer Abstufung durch die Citigroup stiegen Nordex um 6 Prozent. Die Aktie war zuletzt im Zuge einer Umsatzwarnung eingebrochen. Eine Abstufung auf "Underperform" durch Jefferies drückte Rhön-Klinikum um 1 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr): -0,1% auf 11.825 Pkt

