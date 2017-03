HAMILTON, Bermuda, 1. März 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enstar Group Limited ("Enstar") (Nasdaq:ESGR) gab heute bekannt, dass Jie Liu mit Wirkung vom 21. Februar 2017 in den Verwaltungsrat berufen wurde.

Herr Liu ist Geschäftsführer von Hillhouse Capital Management Ltd. ("Hillhouse") und dort seit 2015 tätig. Zuvor war er fünf Jahre lang Head of Credit und Senior Portfolio Manager bei Sentry Investments (einem führenden kanadischen Vermögensverwalter). Weiterhin war Jie Liu als Research-Analyst für festverzinsliche Anlagen bei RBC Capital Markets und als Kreditrating-Spezialist bei Standard & Poor's tätig.

Dominic Silvester, CEO von Enstar, sagte: "Wir haben bereits in den vergangenen Monaten mit Jie Liu zusammengearbeitet, seit Hillhouse ein bedeutender Anteilseigner von Enstar und strategischer Partner von KaylaRe wurde. Neben seiner Expertise im Bereich der Investments bringt er eine globale Sichtweise in unseren Verwaltungsrat ein. Wir sind sicher, dass er eine starke Bereicherung für Enstar sein wird."

Über Enstar

Enstar ist eine vielschichtige Versicherungsgruppe, die durch ein Netzwerk von verbundenen Unternehmen in Bermuda, den USA, Großbritannien, Kontinentaleuropa, Australien und weiteren internationalen Standorten innovative Kapitalfreisetzungslösungen und Spezialversicherungsmöglichkeiten anbietet. Enstar ist ein Marktführer bei der Durchführung von Legacy-Übernahmen und hat seit seiner Gründung im Jahr 2001 über 75 Unternehmen und Portfolios erworben. Die Gruppe verfügt über ein Gesamtvermögen von 12 Milliarden US-Dollar. Zu den aktiven Versicherungsunternehmen von Enstar gehören die Atrium-Unternehmensgruppe, die Spezial- und Rückversicherungsgeschäfte für das Lloyd's Syndikat 609 verwaltet und übernimmt, und die StarStone-Unternehmensgruppe, eine mit A- bewertete globale Spezialversicherungsgruppe mit mehreren weltweiten Underwriting-Plattformen. Weitere Informationen über Enstar finden Sie unter www.enstargroup.com (http://www.enstargroup.com/).

Warnhinweis

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Zu diesen Aussagen gehören Aussagen hinsichtlich der Absicht, Meinung oder aktuellen Erwartungshaltung von Enstar und dessen Management-Team. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen nur zu dem Zeitpunkt gelten, zu dem sie gemacht wurden, und keine Garantie für die künftige Entwicklung darstellen sowie Risiken und Unsicherheiten bergen und dass die tatsächlich erzielten Ergebnisse infolge verschiedener Faktoren erheblich von jenen abweichen können, die im Rahmen der zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert werden. Wichtige Risikofaktoren in Bezug auf Enstar können der Rubrik "Risikofaktoren" in Formular 10-K von Enstar für das Geschäftsjahr bis 31. Dezember 2016 entnommen werden und gelten durch Verweis als Bestandteil der vorliegenden Pressemitteilung. Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Enstar darüber hinaus keinerlei Verpflichtung, schriftlich oder mündlich gemachte zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder Aktualisierungen oder Änderungen öffentlich bekannt zu geben, die sich auf eine hierin aufgeführte zukunftsgerichtete Aussage beziehen, um sie an Enstars geänderte Erwartungen in Bezug hierauf oder an veränderte Geschehnisse, Bedingungen, Umstände oder Annahmen anzupassen, auf denen diese Aussagen beruhen.

Kontakt: Mark Smith

Telefon: +1 (441) 292-3645

