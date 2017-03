Wenig Details, noch nicht einmal Prioritäten, dafür viele Wiederholungen aus dem Wahlkampf: Donald Trump konnte mit seiner ersten Rede vor dem US-Kongress die Anleger zunächst nicht überzeugen.

US-Präsident Donald Trump hat mit seiner ersten Rede vor dem US-Kongress die Anleger am Mittwoch zunächst nicht ganz überzeugt. So blieb er Details zur Umsetzung seiner Wirtschaftsagenda schuldig. Er wiederholte aber in groben Zügen einige seiner Vorhaben - etwa das Volumen von einer Billion Dollar für Infrastrukturprojekte und Steuersenkungen für Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...