DGAP-Ad-hoc: UET United Electronic Technology AG / Schlagwort(e): Verkauf/Sonstiges UET United Electronic Technology AG verkauft den Geschäftsbereich MANUFACTURING an die CCS Group

01.03.2017 / 08:06 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

- Verkauf wesentlicher Vermögensgegenstände von Letron Electronic - Absichtserklärung zum Erwerb wesentlicher Vermögensgegenstände von NewTal Elektronik + Systeme

UET United Electronic Technology AG (ISIN: DE000A0LBKW6), Eschborn, gibt bekannt, dass sie mit der international tätigen CCS Group (www.ccsedms.com) eine Vereinbarung zum Erwerb der wesentlichen Vermögensgegenstände von Letron Electronic abgeschlossen hat. Im Rahmen der Vereinbarung werden auch die bestehenden Kundenbeziehungen und ein Teil der bestehenden Mitarbeiter von der CCS Group übernommen.

Darüber hinaus hat die UET Group eine Absichtserklärung mit der CCS Group abgeschlossen, in welcher der Verkauf der wesentlichen Vermögensgegenstände von NewTal Elektronik + Systeme vereinbart wurde. Auch in dieser intendierten Transaktion werden alle bestehenden Kundenbeziehungen von der CCS Group übernommen werden. Es ist beabsichtigt den Produktionsstandort in Neu-Ulm innerhalb der CCS Group weiter zu führen. Ein Abschluss der finalen Vereinbarungen ist in den nächsten 4 Wochen geplant.

Der Gesamtwert beider Transaktionen beträgt rund 4,0 Mio. EUR. Mit den geplanten Einnahmen sollen vorrangig bestehende Lieferverbindlichkeiten reduziert und die fokussierte Fortführung der Geschäftsbereiche SYSTEMS und SERVICE gesichert werden.

