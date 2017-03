FinTech Group AG steigert Effizienz durch deutliche Verschlankung der Strukturen

FinTech Group AG steigert Effizienz durch deutliche Verschlankung der Strukturen

- "Aus 5 mach 2": FinTech Group plant, innerhalb der nächsten Monate durch Verschmelzung der fünf operativen Gesellschaften (FinTech Group AG, flatex GmbH, biw AG, XCOM AG und ViTrade GmbH) auf künftig nur noch zwei Gesellschaften erhebliche Synergien zu heben

- Online-Broker flatex und ViTrade werden auf biw AG verschmolzen und zu "FinTech Group Bank AG" umfirmiert, die starken Marken flatex und ViTrade bleiben erhalten

- IT-Systemhaus XCOM AG wird auf FinTech Group AG verschmolzen - Signifikante jährliche Sachkosten-Reduktion erwartet

- Vorstand erwägt Erhöhung der Guidance für das Jahr 2017 bei Vorlage der Jahreszahlen 2016 spätestens zum April

Frankfurt am Main - Die FinTech Group AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) plant, weitere Synergien zu heben, indem sie aus aktuell fünf Konzerngesellschaften zwei macht: eine Fin- und eine Tech-Einheit. Damit sind signifikante jährliche Sachkosteneinsparungen im einstelligen Millionenbereich zu erwarten. In diesem Zusammenhang erwägt der Vorstand im Rahmen der bis spätestens April geplanten Veröffentlichung der Jahreszahlen 2016 eine Erhöhung der für 2017 gegeben Guidance.

"Die Effizienzsteigerung ist ein logischer Schritt nach der erfolgreichen Integration von XCOM AG und biw AG im Jahr 2015. Die Maßnahmen werden jedes Jahr mit signifikanten Sachkosteneinsparungen zu unserem Nettoergebnis beitragen und uns helfen, innerhalb der nächsten Monate noch schlanker und agiler zu werden", sagt Frank Niehage, CEO der FinTech Group AG. "Auch erhöhen wir mit diesem Schritt nochmals die Transparenz für unsere Investoren, Geschäftspartnern und Mitarbeiter. Dies ermöglicht zukünftig eine klarere Darstellung von Ertrags- und Kostenpositionen in der Gruppe."

Das hohe Einsparungspotential bei Sachkosten ergibt sich im Wesentlichen aus reduzierten Prüfungs- und Beratungskosten (künftig nur 2 statt 5 Abschlüssen) sowie regulatorisch und aufsichtsrechtlich niedrigeren Kosten. Ferner reduzieren sich Aufwendungen für Aufsichtsratsmandate, Hauptversammlungen und Versicherungen.

Die neue Fin-Einheit:

Die bekannten Online-Broker flatex sowie ViTrade, der Broker für Profi- Trader, sollen auf die Bank biw AG verschmolzen werden. Die neue Vollbank wird in "FinTech Group Bank AG" umfirmiert. So kommt zusammen, was zusammen gehört, da die biw AG für flatex und ViTrade schon jetzt im Hintergrund alle Konto-Dienstleistungen, aufsichtsrechtliche Aufgaben, Haftungsdach und Kernbanksystem zur Verfügung stellt. Die starken Marken flatex und ViTrade bleiben erhalten.

Die neue Tech-Einheit:

Das IT-Systemhaus des Konzerns, die XCOM AG, wird auf die FinTech Group AG verschmolzen. Damit wird eine Bündelung der technologischen Expertise erreicht, was die Arbeit für Bestandskunden mit oft langfristigen Verträgen, die Gewinnung von neuen Mandaten und die Innovationskraft des Konzerns konsequent stärkt. Schon jetzt gehören die IT-Experten des Konzerns zu den schnellsten und besten der ganzen Branche.

Über die FinTech Group AG

Die FinTech Group AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) ist eine moderne Smart Bank: Wir bieten innovative Finanztechnologie, ein eigenes Kernbankensystem und ein regulatorisches Haftungsdach.

Unsere Cash-Cow ist der Online Broker flatex, der durch unsere fortschrittliche, hauseigene Technologie Top-Service kostengünstig anbieten kann. Das macht flatex zur am schnellsten wachsenden Trading-Plattform Europas.

Unsere smarte Technologie lässt sich leicht skalieren - deshalb bieten wir sie auch erfolgreich B2B-Kunden an. Für viele namhafte Institute und sogar die staatliche Infrastruktur erbringen wir vitale Leistungen. Startups und disruptiven Geschäftsideen, die eine Banklizenz benötigen, verhelfen wir durch unser White-Label-Banking zum schnellen Erfolg.

Damit sind wir als Smart Bank in einer Zeit der Bankenkonsolidierung, Niedrigzins und Digitalisierung ideal für weiteres Wachstum positioniert und auf einem sehr guten Weg, Europas führender Anbieter für Finanztechnologie zu werden

Disclaimer

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Formulierungen wie ,erwarten', ,wollen', ,antizipieren', ,beabsichtigen', ,planen', ,glauben', ,anstreben', ,einschätzen', ,werden' der ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der FinTech Group AG tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Die FinTech Group AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

Kontakt: Roman Keßler Head of Communications FinTech Group AG

Unternehmen: FinTech Group AG Rotfeder-Ring 5 60327 Frankfurt am Main Deutschland

ISIN: DE000FTG1111, DE0005249601 WKN: FTG111

