Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Telefonica Deutschland von 4,80 auf 4,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngste Kurserholung spiegele die Rückkehr des Marktvertrauens in ein rationaleres deutsches Preisumfeld wider, schrieb Analystin Siyi He in einer Studie vom Mittwoch. Die Fortschritte des Telekomkonzerns sollten der Aktie eine weitere Erholung ermöglichen. Der Ausblick erscheine erreichbar und beinhalte viel Spielraum für steigende Konsensschätzungen./gl/zb

ISIN: DE000A1J5RX9