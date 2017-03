Es war ein langer Prozess, doch jetzt konnte endlich bezüglich des verlustreichen Brasilienwerks ein Erfolg verkündet werden: Es soll an ein argentinisch-italienisches Konglomerat verkauft werden. Die Aktionäre der Käuferseite waren begeistert. Aber was ist mit den Aktionären von thyssenkrupp (WKN:750000)? Alle Hintergründe findest du hier.

Das ist der Deal

?Stahlwerk von ThyssenKrupp in Brasilien ist Schrott? titelte Die Welt Mitte 2013. Es gab Probleme mit der Technik, den erzielbaren Preisen und der Lokalpolitik. Die erhofften Erträge verflüchtigten sich schnell, stattdessen wurde dort sehr viel Geld verbrannt. Über 4 Milliarden Euro Verlustvorträge bestanden zum 30. September in Brasilien.



Anfang 2014 konnte dann der Verkauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...