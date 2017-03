Bausparen ist tot.



Schon lange war die Rendite bei den neueren Verträgen alles andere als üppig, ein neuer Bausparvertrag in letzter Zeit nicht besonders empfehlenswert. Den vorerst letzten Sargnagel ins Renditegrab hat allerdings jüngst der Bundesgerichtshof eingeschlagen, indem er die Rechtmäßigkeit der einseitigen Kündigung vieler älterer, zuteilungsreifer und oftmals renditeträchtiger Verträge durch die Anbieter legitimierte.



Durch diese Rechtsprechung dürften auch die letzten Veteranen dieses Anlageproduktes ihrer noch hochverzinsten Renditegrundlage beraubt worden sein. Doch halb so wild, selbst wenn du einer der Betroffenen bist. Denn es gibt meiner Meinung nach eine gute Möglichkeit, wie du dieses Loch in deiner privaten Finanzplanung stopfen kannst. Und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...