LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Der Pharma- und Agrochemiekonzern Bayer hat das gute Börsenumfeld für einen Teilverkauf der Beteiligung an seiner Kunststofftochter Covestro genutzt. Der Mittelzufluss von knapp 1,5 Milliarden Euro soll zur Schuldentilgung eingesetzt werden, wie der Dax -Konzern am Mittwoch mitteilte. Über Nacht hatte Bayer 22 Millionen Aktien für 66,50 Euro je Stück an institutionelle Investoren verkauft. Bayers Anteil an Covestro sinkt so auf 53,3 Prozent von 64,2 Prozent. Covestro-Aktien gaben vorbörslich knapp sechs Prozent auf 67 Euro nach.

"Die erfolgreiche Platzierung dieses großen Aktienpaketes unterstreicht das Vertrauen des Kapitalmarkts in das noch junge Unternehmen Covestro", erklärte Bayer-Finanzchef Johannes Dietsch laut Mitteilung. Er bekräftigte auch die Prognose für das laufende Jahr. Das bereinigte Ergebnis je Aktie dürfte im fortzuführenden Geschäft im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen.

Zuletzt hatte es immer wieder Spekulationen über eine Verringerung der Covestro-Beteiligung gegeben - auch weil Bayer Geld für die geplante milliardenschwere Übernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto braucht. Bayer will für mindestens 90 Tage keine weiteren Aktien abgeben.

Eine vollständige Trennung von Covestro bleibt für die kommenden Jahre geplant. Die Kunststofftochter ist an der Börse mit dem Abschlag nach der Platzierung rund 13,5 Milliarden Euro wert. Da Bayer sich von weiteren Anteilen trennen will und damit sowohl Handelsvolumen als auch der Wert des Streubesitzes steigen, gilt Covestro mittelfristig als Dax-Kandidat.

Bayer hatte das Unternehmen im Oktober 2015 zu einem Ausgabepreis von 24,00 Euro je Aktie an die Börse gebracht. Seither ging es steil bergauf. Erst in der vergangenen Woche hatten die Covestro-Papiere ein Rekordhoch über der Marke von 73 Euro erklommen. Ihr Wert hatte sich damit seit dem Börsengang mehr als verdreifacht./jha/fbr

