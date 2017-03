Es ist noch gar nicht so lange her, da prophezeiten viele Experten VW einen großen Imageverlust. Viele Kunden würden dem Autobauer aufgrund des Abgas-Skandals den Rücken kehren und zur Konkurrenz abwandern. Die wenigsten hätten erwartet, dass sich Volkswagen von seinem Dilemma so schnell erholt. Trotz der weiterhin hohen Belastungen aus dem Diesel-Skandal schrieb der Autobauer im vergangenen Jahr wieder schwarze Zahlen. Der Gewinn lag bei 5,1 Milliarden Euro, wie der Konzern mitteilte. Der Umsatz erreichte mit 217,3 Milliarden Euro sogar einen Rekordwert. Weltweit lieferte Volkswagen 10,3 Millionen Fahrzeuge aus. Konzernchef Matthias Müller erklärte, die Zahlen zeigten, dass VW "sehr robust aufgestellt" sei.

Den vollständigen Artikel lesen ...