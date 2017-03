Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des "Tags der Unabhängigkeitsbewegung" geschlossen.

TAGESTHEMA

US-Präsident Donald Trump hat laut AFP zu einer Zusammenarbeit über parteipolitische Grenzen an seinen Reformvorhaben aufgerufen. Die Zeit für "kleingeistiges Denken" und "banale Kämpfe" sei vorbei, sagte Trump in seiner ersten Rede vor dem Kongress in Washington. Er betonte, dass seine Regierung nicht nur mit den Republikanern, sondern auch den oppositionellen Demokraten zusammenarbeiten wolle. Als Beispiele für mögliche parteiübergreifende Kooperation nannte Trump die Modernisierung der Streitkräfte und der Infrastruktur sowie Reformen zugunsten der Familien. Er plädierte auch für eine Reform des Einwanderungsrechts, an der Republikaner und Demokraten zusammenarbeiten sollten. Durch diese Reform solle die Immigration nach dem Vorbild von Ländern wie Australien und Kanada derart gesteuert werden, dass Menschen ins Land kämen, die finanziell für sich selbst sorgen könnten, sagte der Präsident. Zugleich bekräftigte er seine harte Linie gegen die illegale Einwanderung. Durch Anwendung der geltenden Gesetze zur Immigration würden die Gehälter steigen, den Arbeitslosen geholfen, Milliarden von Dollar gespart "und unsere Gemeinden für alle sicherer" gemacht.

TAGESTHEMA II

Die Wahrscheinlichkeit einer Leitzinsanhebung durch die US-Notenbank Fed nimmt weiter zu. Die Zentralbank werde einen solchen Schritt auf ihrem Treffen in zwei Wochen ernsthaft in Erwägung ziehen, deuteten zuletzt zwei Fed-Spitzenvertreter an und unterstrichen damit ähnliche Aussagen aus Kreisen der Währungshüter. "Meiner Ansicht nach liegt eine Zinserhöhung für eine ernst gemeinte Abwägung auf dem Tisch", verdeutlichte der Fed-Präsident aus San Francisco John Williams. Zugleich hält er schrittweise Aufstockungen für vereinbar mit einem stetigen Wirtschaftswachstum, wie der enge Vertraute von Fed-Chefin Janet Yellen weiter ausführte. Auch von der New Yorker Fed stehen die Signale auf Zinserhöhung. Deren Chef William Dudley sieht eine solche Maßnahme angesichts der laufenden und sich abzeichnenden Wirtschaftsentwicklung als sinnvoll an.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Januar Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,5 1. Veröff.: 54,3 zuvor: 55,0 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 56,0 Punkte zuvor: 56,0 Punkte 16:00 Bauausgaben Januar PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche) 20:00 Fed, Beige Book

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.369,20 +0,27% Nikkei-225 19.393,54 +1,44% Hang-Seng-Index 23.783,67 +0,18% Kospi Feiertag Schanghai-Composite 3.245,55 +0,12% S&P/ASX-200 5.704,80 -0,13%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Laut Händlern steigen die Kurse eher trotz und nicht wegen der viel beachteten Rede von US-Präsident Donald Trump vor dem US-Kongress. "Trumps Antrittsrede vor dem Kongress liefert kaum Details zur Steuerreform und zu den geplanten Infrastrukturausgaben", sagt ein Marktteilnehmer. Stattdessen richtet sich die Aufmerksamkeit auf die kurzfristige Zinspolitik der Fed. Marktteilnehmer interpretieren die verschiedenen Aussagen von Fed-Vertretern dahingehend, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im März gestiegen ist. Diese Haltung manifestiert sich in steigenden Dollarkursen. Am Aktienmarkt stellt die Börse in Tokio dank des Rückenwindes eines zum Dollar fallenden Yen den stärksten Gewinner. Sinkende Rohstoffpreise wegen des anziehenden US-Dollar werden als Hauptbelastungsfaktor in Sydney genannt. Zwar sei das BIP-Wachstum im Schlussquartal in Australien überzeugend ausgefallen, dennoch bezeichnen die Händler die Wachstumsaussichten für Australien im laufenden Jahr eher als mau. Die Industrie in China hat sich im Februar besser entwickelt als erwartet. Angetrieben von einer stärkeren Nachfrage legten die Daten sowohl zu den Exporten, Neuaufträgen als auch der Produktion zu. Im Servicesektor kühlte sich das Wachstum dagegen etwas ab. Insgesamt stützen die Daten die chinesischen Börsen. In Tokio steigen Softbank um 2,8 Prozent. Händler verweisen auf Einlassungen von Trump, der den japanischen Mischkonzern ausdrücklich im Zusammenhang mit der Schaffung von Arbeitsplätzen in den USA erwähnte.

US-NACHBÖRSE

Salesforce gerieten um 3,2 Prozent unter Druck. Zwar übertraf der Software-Anbieter im Schlussquartal bei Umsatz und Gewinn die Markterwartungen und hob zugleich den Ausblick auf 2018 an. Allerdings enttäuschte das Unternehmen mit den Aussichten für die laufende Periode. Weight Watchers stiegen um 9,2 Prozent. Der Anbieter von Mitteln zur Gewichtsreduktion überraschte mit einem Gewinnausblick oberhalb der Konsensschätzung positiv. Zudem erhöhte sich die Anzahl der registrierten Nutzer deutlich. Die Papiere des Schokoladenherstellers Hershey ermäßigten sich um 0,8 Prozent nach Angaben zum Ausblick und der künftigen Strategie. So will die Gesellschaft 15 Prozent des Personals abbauen. Middleby kletterten um 4,5 Prozent. Der Ausrüster der Lebensmittelbranche sieht sich durch die jüngsten Akquisitionen im Aufwind. Aber auch die Geschäftszahlen im Kernbereich wussten zu überzeugen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.812,24 -0,12 -25,20 5,31 S&P-500 2.363,64 -0,26 -6,11 5,57 Nasdaq-Comp. 5.825,44 -0,62 -36,46 8,22 Nasdaq-100 5.330,31 -0,32 -17,24 9,60 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,19 Mrd 840 Mio Gewinner 1.084 1.813 Verlierer 1.914 1.179 Unverändert 111 116

Knapp behauptet - Die jüngste Rekordjagd an der Wall Street hat am Dienstag erst einmal ein Ende gefunden. Wie es weitergeht, dürfte maßgeblich von der Rede von US-Präsident Donald Trump vor dem Kongress zu seinen Haushaltsplänen abhängen. Sollten die Aussagen enttäuschen, ist eine stärkere Korrektur des Marktes nicht auszuschließen, so ein Beobachter. Die uneinheitlich ausgefallenen US-Konjunkturdaten sorgten an den Märkten dagegen kaum für Bewegung. Target stürzten um 12,2 Prozent ab. Anleger verschreckte der schwache Ausblick des Einzelhändlers. Dies zog auch andere Unternehmen aus dem Sektor mit nach unten. So fielen Wal-Mart um 1,1 Prozent und waren damit schwächster Wert im Dow-Jones-Index.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,38 1,7 2,36 -6,4 30 Jahre 2,99 0,8 2,98 -7,9

Auch am Rentenmarkt dominierte Zurückhaltung. Die Rendite zehnjähriger US-Papiere gewann 2 Basispunkte auf 2,38 Prozent. Das Interesse der Investoren fokussierte sich auch hier auf die Rede von US-Präsident Trump. Die Aussagen verschiedener Fed-Vertreter belasteten den Rentenmarkt etwas, weil die Aussichten auf baldige Zinserhöhungen stiegen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:28 % YTD EUR/USD 1,0556 -0,2% 1,0574 1,0587 +0,4% EUR/JPY 119,84 +0,4% 119,32 119,03 -2,5% EUR/GBP 0,8534 -0,1% 0,8543 0,8517 +0,1% GBP/USD 1,2367 -0,1% 1,2377 1,2430 +0,2% USD/JPY 113,52 +0,6% 112,85 112,43 -2,9% USD/KRW 1137,20 -0,1% 1138,45 1129,65 -5,8% USD/CNY 6,8778 +0,1% 6,8678 6,8683 -1,0% USD/CNH 6,8691 +0,2% 6,8550 6,8573 -1,5% USD/HKD 7,7627 +0,0% 7,7623 7,7617 +0,1% AUD/USD 0,7662 +0,2% 0,7651 0,7678 +6,2%

Die Zinsdebatte gewann mit den Aussagen von US-Notenbankvertreter Robert Kaplan an Fahrt. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung im März ist nach dessen falkenhaften Aussagen mit über 50 Prozent am Zinsterminmarkt eingepreist. Der Dollar profitierte davon jedoch nicht, denn auch hier dürften die Trump-Aussagen die weitere Richtung vorgeben. Der Euro ging im späten US-Handel mit 1,0593 Dollar um nach Wechselkursen knapp unterhalb dieser Marke am Vorabend. Am Morgen stützen die diversen Äußerungen von Fed-Vertretern den Greenback, der vor allem zum Yen deutlich zulegt.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,97 54,01 -0,1% -0,04 -2,6% Brent/ICE 56,51 56,51 0% 0,00 -2,5%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 01, 2017 02:02 ET (07:02 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.