Lucapa Diamond Company Limited - Ausstellung neuer Bergbaulizenz für das Kimberlitprojekt Mothae

DGAP-News: Lucapa Diamond Company Limited / Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung/Expansion Lucapa Diamond Company Limited - Ausstellung neuer Bergbaulizenz für das Kimberlitprojekt Mothae

01.03.2017 / 08:38 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Ausstellung neuer Bergbaulizenz für das Kimberlitprojekt Mothae

Lucapa Diamond Company Limited (WKN: A0M6U8 / ASX: LOM) ("Lucapa" oder "das Unternehmen") gibt bekannt, dass mit Bezug auf die Pressemitteilung vom 31. Januar 2017 Regierung des Königreichs Lesotho ("GOL", Government of the Kingdom of Lesotho) eine neue 10jährige Bergbaulizenz an Mothae Diamonds (Pty) Ltd ("Mothae Diamonds") für das Kimberlitprojekt Mothae ausgestellt hat.

Die Ausstellung der neuen 10jährigen Bergbaulizenz war eine der unabdingbaren Voraussetzungen für Lucapa zum Erwerb einer 70-%-Beteiligung an Mothae Diamonds, die jetzt erfüllt wurde.

Abbildung des Kimberlit-Diamantenprojektes Mothae in Lesotho zu sehen auf der englischen Pressemitteilung.

Lucapa vermerkt, dass das Bergbauministerium von Lesotho eine Anfechtungsklage gegen die Ausschreibung für Mothae Diamonds erhalten hat.

Das Bergbauministerium von Lesotho hat Lucapa unterrichtet, dass die Klage unbegründet ist und energisch angefochten wird.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

STEPHEN WETHERALL MANAGING DIRECTOR Tel. +61-8-9381 5995 general@lucapa.com.au www.lucapa.com.au

Im deutschsprachigen Raum:

AXINO GmbH Neckarstraße 45 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.com www.axino.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

01.03.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

549075 01.03.2017

ISIN AU000000LOM6

AXC0080 2017-03-01/08:39