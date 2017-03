Von Natali Schwab

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Pharma- und Chemiekonzern Bayer hat 10,9 Prozent seines Anteils an der Kunststofftochter Covestro bei institutionellen Investoren platziert. Der Preis für die 22 Millionen Aktien liege bei je 66,50 Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Den Zufluss von knapp 1,5 Milliarden Euro will Bayer zur Schuldentilgung nutzen.

Damit sinkt der Anteil von Bayer an Covestro von 64,2 Prozent auf 53,3 Prozent. In der aktuellen Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie von Bayer für 2017 sind jedoch noch die 64,2 Prozent an Covestro berücksichtigt. Covestro werde jetzt noch mit 53,3 Prozent einbezogen, so Bayer. Dennoch erwartet Bayer im Jahr 2017 weiterhin eine Steigerung des bereinigten Ergebnisses je Aktie im fortzuführenden Geschäft im mittleren einstelligen Prozentbereich. Covestro werde in der Bilanz weiterhin voll konsolidiert.

