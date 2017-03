Bad Marienberg - Die Landesbank Baden-Württemberg bietet eine Aktienanleihe (ISIN DE000LB1GJV5/ WKN LB1GJV) auf die Aktie von RWE (ISIN DE0007037129/ WKN 703712) zur Zeichnung an.Die Anleihe kann noch bis zum 15. März 2017 gezeichnet werden. Der Emissionskurs beträgt 100,00%.Die LBBW RWE-Aktienanleihe hat eine Laufzeit von 15 Monaten und bietet einen festen Kupon in Höhe von 3,80% p.a. unabhängig von der Kursentwicklung der RWE-Aktie. Die Auszahlung bei Fälligkeit ist vom Referenzpreis, d.h. dem Schlusskurs der RWE-Aktie am letzten Bewertungstag vom 15. Juni 2018 an der Börse Xetra, abhängig. Liegt der Referenzpreis auf oder über dem Basispreis, der 80,00% des Startwerts beträgt, erfolgt die Auszahlung bei Fälligkeit zum Nennbetrag von 1.000 EUR.

