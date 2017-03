Nokia ist wieder da! Die Kult-Handymarke ist wieder am Start. Was bedeutet dies für die Nokia-Aktie? Klar ist: Die Aktie von Nokia befindet sich aktuell im Aufwärtstrend. Für risikobereite Anleger stellen wir einen Mini Future Long auf Nokia vor.

In diesen Tagen ist Mobile World Congress in Barcelona. Für große Aufmerksamkeit in Katalonien sorgt ein noch junges Unternehmen aus Finnland. HMD Global aus Helsinki bringt nämlich Smartphones unter dem Markennahmen "Nokia" und mit Android als Betriebssystem heraus. Diese werden aktuell in Barcelona der Weltöffentlichkeit präsentiert. Was aber hat dies nun mit Nokia zu tun? Einiges. So rekrutiert sich die Führungsmannschaft von HMD laut Medienberichten unter anderem aus früheren Managern der ebenfalls finnischen Nokia. Laut einem Bericht von "Heise Online" erhält Nokia zudem einen von fünf Aufsichtsrats-Sitzen bei HMD. Der Kern des Geschäfts: Nokia gibt HMD seine Markenrechte und erhält dafür Lizenzgebühren. Denn Nokia agiert mittlerweile als Netzwerk-Ausrüster. Wie auch der schwedische Konkurrent Ericsson, ...

