FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Mittwoch schwächer in den Handel gestartet. Die Aussicht auf eine schnelle Zinserhöhung in den USA hatte die Renditen für US-Anleihen zuletzt deutlich Auftrieb verliehen und damit auch die Renditen für Anleihen europäischer Staaten gestützt. Im Gegenzug fielen die Kurse von festverzinslichen Papieren.

Zum Handelsauftakt fiel der richtungsweisende Euro-Bund-Future um 0,20 Prozent auf 165,63 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 0,23 Prozent.

Nach Reden von führenden US-Notenbankern hat sich die Einschätzung für eine Zinserhöhung der Fed im März an den Finanzmärkten grundlegend geändert. Während die Wahrscheinlichkeit vor den Reden noch mit etwa 50 Prozent eingeschätzt wurde, ist der Wert zuletzt auf 80 Prozent gestiegen. Damit gilt eine Zinserhöhung in diesem Monat an den Märkten gemeinhin als eingepreist. Neue Hinweise könnte der Konjunkturbericht der US-Notenbank ("Beige Book") liefern, der am Abend veröffentlicht wird.

Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump konnten die Kurse am deutschen Rentenmarkt dagegen nur vergleichsweise leicht bewegen. Trump hatte in seiner Rede vor dem amerikanischen Kongress in Washington keine Einzelheiten zu seiner angekündigten Steuerreform und zu geplanten Investitionen geliefert./jkr/jsl/das

