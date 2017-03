BERLIN (dpa-AFX) - Der Shoppingboom im Internet soll dem Onlinehändler Zalando auch im laufenden Jahr weiteres Wachstum bescheren. Der Umsatz dürfte um 20 bis 25 Prozent steigen, kündigte der MDax -Konzern am Mittwoch in Berlin an. Gleichzeitig soll die bereinigte operative Marge, die angibt, wie viel vom Umsatz als Ergebnis hängen bleibt, aber bestenfalls stabil bleiben. Zalando peilt hier 5 bis 6 Prozent an. 2016 wurden 5,9 Prozent erzielt. Der Ausblick enttäuschte die Anleger, die Aktie gab vorbörslich nach.

"Wir investieren, um schnell zu wachsen", sagte Zalando-Vorstand Rubin Ritter laut Mitteilung. Rund 200 Millionen Euro sind für 2017 eingeplant und damit mehr als im Vorjahr. Der Konzern investiert stetig in IT und Logistik. Darüber hinaus sollen in diesem Jahr gut 2000 neue Stellen geschaffen werden. Auch Zukäufe stehen auf der Agenda. Anfang dieser Woche hat Zalando die Übernahme von Kickz, einem auf Basektball spezialisierten Einzelhändler mit Sitz in München vereinbart. Über den Preis wurde Stillschweigen vereinbart.

Im vergangenen Jahr steigerte Zalando den Umsatz um 23 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) verdoppelte sich auf 216,3 Millionen Euro. Unter dem Strich standen 120,5 Millionen Euro und damit eine Million Euro weniger als im Jahr zuvor./she/fbr

ISIN DE0008467416 DE000ZAL1111

AXC0086 2017-03-01/08:51