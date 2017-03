Der Hersteller von Windkraftanlagen hat wegen der Jahreszahlen erneut eine Menge Vertrauen verloren. Vorgesehen waren sie für heute, doch am Altweiber-Donnerstag kamen sie vorzeitig heraus und sorgten

unmittelbar für einen starken Kursverfall. Insbesondere die gesenkte Umsatzprognose für das laufende Jahr hat den Anlegern nicht geschmeckt. Der Nordex-Chef wies auf eine geringere Nachfrage sowie einen deutlich erhöhten Preisdruck hin. Zudem würden Aufträge oftmals verschoben. Die Schwäche zeige sich besonders in Brasilien, Indien und Südafrika. Weniger problematisch als befürchtet scheinen bislang die Geschäfte in den USA zu laufen; Donald Trump hatte sich negativ zu erneuerbaren Energien geäußert.

Nordex rechnet für das laufende Jahr noch mit 3,1 bis 3,3 Mrd.

Euro Umsatz (zuvor: 3,35 Mrd.. Im Folgejahr sollen die Erlöse wieder auf 3,4 bis 3,6 Mrd. Euro ansteigen, bei stabiler Ebitda-Marge. Obwohl das neue Zahlengerüst stabil erscheint, hat der Konzern mit seinem Kommunikationsverhalten insgesamt das Vertrauensniveau abgesenkt: Noch vor rund sechs Wochen hatten sich die Norddeutschen für einen neuen Auftragsrekord in Deutschland fast schon gefeiert und die Erwartungen damit in eine falsche Richtung gelenkt. Kommt auch bei Nordex nun die Wahrheit scheibchenweise ans Licht? Dies fragen sich nun die Pessimisten. Erst im November wurde mit den Zahlen zum dritten Quartal ein Kursverlust in der Größenordnung um 25 % ausgelöst. In der aktuellen Situation ging es insgesamt 38 % abwärts. Die Nordex-Aktie fassen wir wegen des Vertrauensschadens zunächst nicht wieder an.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Frankfurter Tagesidenst vom 28.03.2017.



