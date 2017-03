Es war in den letzten Jahren nicht unbedingt ein Vergnügen, Aktionär in deutschen Versorger-Aktien zu sein. Die kostenintensive Umorientierung in Richtung der erneuerbaren Energien, die Kosten des Atomausstiegs - all das drückte massiv auf die Gewinne. Was dazu führte, dass RWE die Dividende für die Stammaktien für das abgeschlossene Geschäftsjahr ausfallen lässt.

Den vollständigen Artikel lesen ...