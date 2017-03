Von Natali Schwab

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Onlinehändler Zalando will im laufenden Jahr seinen Wachstumskurs fortsetzen und peilt erneut ein zweistelliges prozentuales Umsatzwachstum an. Im Einklang mit den mittelfristigen Wachstumszielen soll der Umsatz 2017 um 20 bis 25 Prozent steigen, teilte das Unternehmen mit. Im vergangenen Jahr stiegen die Erlöse um 23 Prozent auf rund 3,6 Milliarden Euro.

Die bereinigte EBIT-Marge soll bei 5,0 bis 6,0 Prozent liegen, nach 5,9 Prozent im Vorjahr. Dabei sind Investitionen von 200 Millionen Euro in Infrastruktur, den Ausbau der Automatisierung sowie in selbst entwickelte Software vorgesehen. Im vergangenen Jahr hatte Zalando ohne Zukäufe 181,7 Millionen Euro investiert.

2016 hatte Zalando von einer steigenden Kundenanzahl, vergrößertem Sortiment und einer Verbesserung des Serviceangebots profitiert. So zählte Zalando mit 20 Millionen Kunden 11 Prozent mehr als im Vorjahr. Das bereinigte EBIT erhöhte sich auf 216,3 Millionen von 107,5 Millionen Euro. Der Nettogewinn lag mit 120,5 Millionen Euro nahezu auf dem Vorjahresniveau von 121,5 Millionen.

Im vierten Quartal konnte Zalando den Umsatz noch einmal um 25,7 Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Euro steigern. Das bereinigte EBIT stieg auf 95,6 Millionen von 71,8 Millionen Euro, die entsprechende Marge auf 8,8 Prozent von 8,3 Prozent. Operativ gilt das vierte Quartal als das stärkste im Handel. Der Nettogewinn sank hingegen auf 60 Millionen von knapp 103 Millionen Euro.

Wie Zalando weiter mitteilte, will das Unternehmen das Retail-Geschäft der Kickz AG übernehmen, einem Multichannel-Einzelhändler für Basketball. Damit will Zalando das Sport- und Lifestylegeschäft stärken. Die Transaktion soll in der ersten Jahreshälfte vollzogen werden, über finanzielle Details sei Stillschweigen vereinbart worden.

