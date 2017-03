Wie jedes Jahr schickte Warren Buffett auch dieses Jahr wieder einen Brief an die Aktionäre von Berkshire Hathaway (WKN:A1YJQ2). Und wie in jedem Jahr ist die Lektüre des Briefs auch dieses Jahr wärmstens zu empfehlen. Bereits die Aussage, an wen Buffett denkt, wenn er das Tagesgeschäft von Berkshire Hathaway leitet und jährlich seine Gedanken im Aktionärsbrief zusammenfasst, ist beeindruckend:

?Niemand ist wichtiger für uns als die weniger betuchten Kleinaktionäre, die uns einen großen Teil ihrer Ersparnisse anvertrauen. Bei meiner täglichen Arbeit für dieses Unternehmen - und auch während ich jetzt gerade diesen Brief schreibe - sind es genau diese Aktionäre, ...

