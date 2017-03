Andersen Tax Legal tritt in dieser Woche erstmals in Spanien in Erscheinung, weil Global Abogados, die spanische Mitgliedskanzlei von Andersen Global, offiziell den Namen Andersen übernimmt und ab sofort in Spanien als Andersen Tax Legal auftritt. Andersen Tax Legal in Spanien stößt damit zu mehreren anderen Mitgliedskanzleien von Andersen Global in den USA und Lateinamerika, die den Namen Andersen übernommen haben, ist aber die erste Firma aus Europa, die diesen Schritt ergreift.

Der geschäftsführende Partner von Andersen Tax Legal in Spanien, Toni de Weest Prat, erklärte: "Als global tätige Kanzlei setzen wir uns dafür ein, Unternehmen und Privatpersonen rund um die Welt herausragende Mandantenbetreuung und Lösungen anzubieten."

Unter dem Namen Andersen Tax Legal wird die Kanzlei weiterhin erstklassige Steuer- und Rechtsberatung in den Bereichen internationales Recht, Handelsrecht, Bankwesen und Aktienmärkte, Fusionen und Übernahmen, Steuer- und Unternehmensberatung, Arbeitsrecht, Insolvenzrecht, Restrukturierungen sowie Gerichts- und Schiedsverfahren für natürliche wie auch juristische Personen erbringen. Einschließlich der Niederlassungen in Barcelona und Madrid ist Andersen Tax & Legal über die Mitgliedskanzleien von Andersen Global weltweit an mehr als 57 Standorten vertreten.

Auch die beiden geschäftsführenden Partner Alvaro Gámez und José María Rebollo ließen verlauten, dass "Andersen Tax Legal in Spanien das Erbe und die Qualitätsstandards, die mit der Andersen-Marke in Verbindung gebracht werden, hochhalten wird, und zwar mit einer klaren Zielsetzung: den Maßstab für Qualität in der Steuer- und Rechtsberatung zu setzen."

Andersen Global wurde 2014 durch die Mitgliedskanzlei Andersen Tax gegründet, die den Namen Andersen 2014 als Erste in den USA übernahm, nachdem sie die entsprechenden Rechte an dem berühmten Namen erworben hatte.

"Unser gemeinsamer Name spiegelt die Kernwerte wider, die wir mit all unseren Mitgliedskanzleien teilen", sagte der CEO von Andersen Tax, Mark Vorsatz. "Die Übernahme des Namens Andersen durch unsere Kollegen in Spanien ist ein spannender Entwicklungsschritt, von denen es im kommenden Jahr noch viele weitere geben wird."

