Umfangreiche Investitionen am Unternehmensstandort in Ahlen

Der positive Trend aus 2015 setzt sich fort, auch in 2016 konnte LR Health Beauty die positive Unternehmensentwicklung ausbauen. Das Network-Marketing-Unternehmen mit Sitz in Ahlen hat seinen Umsatz von knapp 258 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr um 15 Prozent (währungsbereinigt) gesteigert. Hauptwachstumstreiber im Umsatz waren die internationalen Märkte wie Türkei, Italien, Polen, Belgien, Niederlande und Spanien mit Zuwächsen im zweistelligen Bereich. Aber auch in Deutschland hat LR um knapp 20 Prozent bei der Gewinnung neuer Vertriebspartner zugelegt und damit die Grundlagen für nachhaltigen Erfolg geschaffen. "Das ist eine hervorragende Entwicklung, die das Vertrauen in unser Geschäftsmodell belegt", so Dr. Thomas Stoffmehl, CEO von LR Health Beauty.

Für 2017 im Fokus: Unterstützung der Vertriebspartner

Die gezielte Unterstützung der Vertriebspartner, die Entwicklung von Karrieren und in der Folge der nachhaltige Ausbau von Vertriebsstrukturen stehen 2017 im Fokus. "Als ein lupenreines Network-Marketing Unternehmen ist der intensive Austausch und Dialog mit unseren Vertriebspartnern für uns essentiell. Nur so können wir eine bedarfsgerechte Unterstützung der Vertriebspartner sicherstellen, sie für unser Geschäft begeistern und langfristig binden", so Dr. Thomas Stoffmehl.

Standortinvestition: Erweiterung der Produktionskapazitäten

Teil der nachhaltigen Wachstumsstrategie des Unternehmens ist auch die Erweiterung des Standorts in Ahlen. Dort entsteht bis Ende 2017 eine Produktionsstätte für die Aloe-Vera Drinking Gele. Das Aloe Vera Produktsegment gehört mit einem Umsatzanteil von 39% zu den wichtigsten Kernkompetenzen von LR. Mit einem Erntevolumen von 12.000 Tonnen Aloe Vera-Blättern jährlich zählt das Unternehmen zu den größten Herstellern von Aloe-Vera-Produkten weltweit. Die Produktionsanlage wird dem neuesten technischen Stand entsprechen und eng mit der Logistik verzahnt. Damit stärkt LR seinen Anspruch ,Made in Germany" mit höchsten Qualitätsstandards.

In den nächsten Jahren steht die Branche vor Herausforderungen. "Es gilt, in Zeiten der Digitalisierung das Geschäftsmodell zu modernisieren, ein erstklassiges, innovatives Produktportfolio kontinuierlich auszubauen und mit einer motivierten Partnerorganisation zukunftsfähig zu sein. Mit einem starken Team aus über 1.200 LR Mitarbeitern weltweit sehen wir uns dafür gut aufgestellt, um diese Herausforderungen anzugehen", so Dr. Thomas Stoffmehl.

LR Health Beauty

Unter dem Motto "More quality for your life." produziert und vermarktet die LR Unternehmensgruppe mit Hauptsitz im westfälischen Ahlen verschiedene Schönheits- und Gesundheitsprodukte in 28 Ländern. Dazu zählen pflegende und dekorative Kosmetikartikel, Nahrungsergänzungsmittel und Parfums. Im Duftsegment arbeitet das 1985 gegründete Unternehmen mit Prominenten wie Guido Maria Kretschmer, Karolina Kurkova und Bruce Willis zusammen. LR ist mit über 1.200 Mitarbeitern sowie tausenden registrierten Vertriebspartnern und Kunden eines der führenden Direktvertriebsunternehmen in Europa. Seit 2014 sind die Produkte von LR auch im Online-Kundenshop erhältlich. Die starke Marktposition von LR basiert vor allem auf der qualitativ hochwertigen Produktpalette und dem attraktiven, in der Branche beispielhaften Vergütungs- und Weiterbildungskonzept für die Vertriebspartner. Mit dem LR Global Kids Fund e.V. unterstützt LR zudem bedürftige Kinder und ihre Familien in den verschiedensten Ländern der Welt schnell und unbürokratisch in Kooperation mit etablierten Institutionen vor Ort.

