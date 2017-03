Die Stada Arzneimittel AG (ISIN: DE0007251803) will für das Geschäftsjahr 2016 eine Dividende in Höhe von 0,72 Euro ausschütten. Dies ist eine Dividendensteigerung in Höhe von knapp drei Prozent gegenüber dem Vorjahr (0,70 Euro). Bei einem derzeitigen Börsenkurs von 57,21 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,26 Prozent. Die sich daraus ergebende Ausschüttungssumme von 44,8 Millionen Euro (Vorjahr: 43,6 ...

