Die gestrige Rede von Donald Trump vor dem US-Kongress nährte an den Anleihemärkten Zinsspekulationen. So ist die Erwartung der Marktteilnehmer angestiegen, dass die US-Notenbank Fed in 2017 die Zinszügel anzieht und auch schon im März einen weiteren Zinsschritt vornimmt. Der US-Dollar wertet somit auf, Gold leicht unter Druck und die Anleihen mit Verlusten. Der Bund-Future testet heute Morgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...