FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future steht zum Handelsstart am Mittwoch unter Druck. Für Verkäufe sorgen die jüngsten Kommentare mehrerer FOMC-Mitglieder. Damit schossen die Erwartungen an eine Zinsanhebung auf der Fed-Sitzung in zwei Wochen in die Höhe. "Gemäß Fed-Funds-Futures liegt die Wahrscheinlichkeit für einen März-Zinsschritt nun bei fast 80 Prozent", heißt es am Morgen von der BayernLB. Die am Nachmittag zur Veröffentlichung anstehenden US-Inflationszahlen könnten diese Erwartungen zusätzlich untermauern.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert 34 Ticks auf 165,63 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 165,78 Prozent und das Tagestief bei 165,58 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 31.400 Kontrakte. Der BOBL-Futures verliert zehn Ticks auf 134,6 Prozent.

March 01, 2017 02:42 ET (07:42 GMT)

