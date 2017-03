Am Morgen sind die Vorzeichen für den Handelstag gemischt. In Asien präsentieren sich die Märkte mit durchwachsenen US-Vorgaben, robusten chinesischen und japanischen Konjunktursignalen sowie einem leichter tendierenden Yen uneinheitlich. Die Futures auf die US-Indizes werden fester gehandelt. Auf dem Parkett wird der DAX zur Eröffnung zunächst kaum verändert erwartet. Aus charttechnischer Perspektive verbleiben auf der Oberseite weiterhin Ziele bis zum alten Bewegungshoch bei 11.893 Punkten bzw. in der Folge bis auf 12.000 Punkte im Visier. Unterhalb von 11.800 Punkten drohen dagegen Rückläufe bis 11.722 bzw. 11.680 Punkte.