Die Wertpapierexperten der Citigroup haben ihr Kursziel für die Aktien der Erste Group in Reaktion auf die am Dienstag veröffentlichten Jahreszahlen von 29,35 Euro auf 34,55 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" blieb unverändert.

Das Analystenteam rund um Simon Nellis verweist auf die solide makroökonomische Situation in den CEE-Märkten der Erste Group. Dort könnten die Leitzinsen mittelfristig ansteigen, weshalb die Analysten erwarten, dass es für die Erste Group ab 2019 wieder ein Umsatz - und Einnahmenwachstum geben wird, schreiben die Experten. Zudem habe der Erste-Chef Andreas Treichl auf längere Frist die Möglichkeit zu Kosteneinsparungen in Aussicht gestellt.

In Folge haben die Analysten ihre Gewinnschätzungen für das heurige und das darauffolgende Jahr angehoben sowie erstmals Prognosen für die Jahre 2019 und 2020 in das Modell eingeführt. Für 2017 erwarten die Citigroup-Analysten nun einen Gewinn je Aktie 2,81 (zuvor: 2,57) Euro für 2017 , sowie 2,72 (zuvor: 2,69) bzw. 2,85 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,20 Euro für 2017, sowie 1,50 bzw. 2,00 Euro für 2018 bzw. 2019.

An der Wiener Börse starteten die Erste Group-Aktien am Mittwoch mit plus 1,24 Prozent auf 27,80 Euro in den Handel.

Analysierendes Institut Citigroup

ISIN: AT0000652011