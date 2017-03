WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Löhne tarifgebundener Arbeitnehmer in Deutschland sind 2016 so wenig gestiegen wie seit fünf Jahren nicht mehr. Die tariflichen Monatsverdienste einschließlich Sonderzahlungen legten gemessen am Vorjahr im Schnitt um 2,0 Prozent zu, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch mit und bestätigte so vorläufige Berechnungen. Geringer sei der Zuwachs zuletzt 2011 gewesen (plus 1,7 Prozent). Ohne Sonderzahlungen lag der Anstieg bei 1,9 Prozent.

Ein Grund für das moderate Plus könnte laut der Behörde die geringe Inflation sein, die 2016 im Schnitt um 0,5 Prozent gemessen am Vorjahr stieg. Die Teuerungsrate ist in Tarifverhandlungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern ein wichtiger Orientierungsmaßstab.

Stärker sind 2016 indes die Bruttomonatsverdienste aller Arbeitnehmer in Deutschland gewachsen. Sie waren nach früheren Angaben um 2,3 Prozent gemessen am Vorjahr gestiegen und bewegten sich damit im Schnitt der vergangenen fünf Jahre, so die Statistiker./als/DP/zb

