Das alles beherrschende Thema war am gestrigen Dienstag zweifellos die Rede des neuen US-Präsidenten in Washington, die ab 21.00 Uhr Ortszeit (und damit lange nach Handelsschluss) über die Ticker lief. Die Märkte reagierten entsprechend angespannt - der DAX pendelte im Tagesverlauf nervös auf Vortagsniveau und ging mit einem minimalen Aufschlag von 0,1% bei 11.834 Punkten in den Feierabend. Ein ähnliches Bild zeigte die Wall Street: Der Dow Jones rutschte nach einem richtungslosen Auf und Ab zwischenzeitlich sogar an die 20.800er-Marke zurück und beendete mit dem ersten (wenn auch marginalen) Verlust (-0,1%) seit dem 8. Februar seine 12-tägige Siegesserie. Die Zurückhaltung der Käufer hatte jedoch einen guten Grund: Nach der starken...

Den vollständigen Artikel lesen ...