Zalando: Steigerung der Servicequalität

Mit dem Weihnachtsgeschäft konnte der Online-Versandhändler Zalando SE (WKN: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111) im vierten Quartal 2016 erstmals die Umsatzmarke von einer Milliarde Euro pro Quartal erreichen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum konnte der Umsatz somit um bis zu 26 Prozent auf bis zu EUR 1,086 Mrd. gesteigert werden

Für das Jahr 2016 konnte ein Gesamtumsatz zwischen EUR 3,633 und EUR 3,642 Mrd. generiert werden, was einem Plus von rund 23 Prozent entspricht. Das EBIT konnte auf ein Ergebnis zwischen EUR 202 Mio. und EUR 225 Mio. weiterhin in etwa verdoppelt werden.

