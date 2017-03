Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Steinhoff nach Zahlen für das erste Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,30 Euro belassen. In der Quartalsbilanz machten das starke Geschäft des Einzelhändlers in Osteuropa und Rückenwind von der Währungsseite negative Aspekte wie die Unsicherheiten rund um den Zukauf Matress Firm wieder wett, schrieb Analyst Stephen Carrott in einer Studie vom Mittwoch. Der Experte ließ daher seine konzernweiten Annahmen unverändert, kürzte aber seine Prognosen für den Umsatz und operativen Gewinn (Ebit) 2017 für Matress Firm./tav/zb

ISIN: NL0011375019