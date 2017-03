Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Industrie mit stärkerem Wachstum

Die Industrie in China hat sich im Februar besser entwickelt als erwartet. Angetrieben von einer stärkeren Nachfrage legten die Daten sowohl zu den Exporten, Neuaufträgen als auch der Produktion zu. Im Servicesektor kühlte sich das Wachstum dagegen etwas ab. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie stieg auf 51,6 Punkte von 51,3 im Januar und entfernte sich dabei weiter nach oben von der Wachstumsschwelle, die bei 50 Zähler liegt. Ökonomen hatten lediglich mit 51,3 Punkten gerechnet. "Der Anstieg ist eine Überraschung", erklärte RHB-Capital-Ökonom Zhang Fan.

EZB prüft ab April vor Ort bankinterne Risikomodelle

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ab April im Rahmen von Vorortinspektionen die internen Modelle prüfen, die die Banken des Euroraums zur Bestimmung ihrer risikogewichteten Aktiva (RWA) einsetzen. Mit dieser "Targeted Review of Internal Models" (Trim) will sie ungerechtfertigte Unterschiede bei RWA und Eigenkapitalanforderungen beseitigen und die Glaubwürdigkeit dieser im angelsächsischen Wirtschaftsraum umstrittenen Modelle erhöhen.

Fed-Vertreter deuten auf Zinserhöhung noch in diesem Monat hin

Die Wahrscheinlichkeit einer Leitzinsanhebung durch die US-Notenbank Fed nimmt weiter zu. Die Zentralbank werde einen solchen Schritt auf ihrem Treffen in zwei Wochen ernsthaft in Erwägung ziehen, deuteten zuletzt zwei Fed-Spitzenvertreter an und unterstrichen damit ähnliche Aussagen aus Kreisen der Währungshüter. "Meiner Ansicht nach liegt eine Zinserhöhung für eine ernst gemeinte Abwägung auf dem Tisch", verdeutlichte der Fed-Präsident aus San Francisco John Williams.

Harker hält drei Zinserhöhungen 2017 für angemessen

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Philadelphia, Patrick Harker, hält drei Zinserhöhungen in diesem Jahr für angemessen. Voraussetzung sei allerdings, dass sich die "Dinge weiter in die richtige Richtung entwickeln". Zu einem Zeitpunkt für die nächste Zinserhöhung der US-Notenbank äußerte sich Harker, der stimmberechtigtes Mitglied im Offenmarktausschuss ist, allerdings nicht.

Politiker fordern nach Yücel-Inhaftierung Einreiseverbot für Erdogan

Nach der Inhaftierung des Korrespondenten der "Welt", Deniz Yücel, in der Türkei haben Politiker parteiübergreifend scharfe Konsequenzen für Ankara bis hin zu Einreiseverboten für türkische Politiker nach Deutschland gefordert. "Die Bundesregierung muss ein Einreiseverbot für Erdogan und die türkische Regierung in Deutschland verhängen", sagte die Linken-Politikerin Sevim Dagdelen der Bild-Zeitung.

EU-Kommission wegen Verhaftung von Journalist Yücel "sehr besorgt"

Im Fall des verhafteten Welt-Journalisten Deniz Yücel hat die EU-Kommission die Türkei zur Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien aufgefordert. "Die Europäische Kommission ist sehr besorgt über die große Zahl an Verhaftungen von Journalisten in der Türkei und der selektiven Anwendung der Anti-Terror-Gesetzgebung", sagte EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn der Welt vom Mittwoch. Die Inhaftierung Yücels belastet die Beziehungen zwischen Berlin und Ankara schwer.

Trump sendet Botschaft der Kooperation aus

US-Präsident Donald Trump hat zu einer Zusammenarbeit über parteipolitische Grenzen an seinen Reformvorhaben aufgerufen. Die Zeit für "kleingeistiges Denken" und "banale Kämpfe" sei vorbei, sagte Trump in seiner ersten Rede vor dem Kongress in Washington. Er betonte, dass seine Regierung nicht nur mit den Republikanern, sondern auch den oppositionellen Demokraten zusammenarbeiten wolle. Als Beispiele für mögliche parteiübergreifende Kooperation nannte Trump die Modernisierung der Streitkräfte und der Infrastruktur sowie Reformen zugunsten der Familien.

EU-Länder einigen sich auf Reform des Emissionshandels

Die EU-Staaten haben sich auf eine Reform des Emissionshandels verständigt. Der Kompromiss beim Treffen der Umweltminister werde dazu beitragen, dass die EU ihre Klimaschutzziele bis zum Jahr 2030 erfüllen könne, teilte der maltesische EU-Ratsvorsitz am Dienstag in Brüssel mit. Deutschland sah auch die Interessen der europäischen Industrie im internationalen Wettbewerb geschützt. Nun müssen die EU-Regierungen eine Einigung mit dem Europaparlament erzielen.

Tarifverdienste legen so gering zu wie seit 2011 nicht mehr

Nach Tarif bezahlte Beschäftigte haben 2016 im Durchschnitt 2,0 Prozent mehr verdient als im Jahr zuvor. Das sei der geringste Anstieg seit 2011, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) in Wiesbaden mit. Demnach könnten die niedrigen Inflationsraten in den vergangenen Jahren zur "moderaten Entwicklung der Tarifverdienste" beigetragen haben. Der Anstieg der Verbraucherpreise wird in Tarifverhandlungen häufig als Orientierungsmaßstab herangezogen.

GB/Nationwide Hauspreisindex Feb +0,6% gg Vm; +4,5% gg Vj

Australien/BIP 4Q +1,1% (PROG: +0,8%) gg Vorquartal

Australien/BIP 4Q +2,4% (PROG: +2,0%) gg Vorjahr

Australien/BIP 3Q bestätigt mit -0,5% gg Vorquartal

Thailand Verbraucherpreise Feb +1,44% gg Vorjahr (PROG +1,60%)

Thailand Verbraucherpreise Feb +0,04% gg Vormonat (PROG +0,20%)

Thailand Verbraucherpreise Kernrate Feb +0,59% gg Vorjahr (PROG +0,75%)

Thailand Verbraucherpreise Kernrate Feb +0,02% gg Vormonat (PROG +0,09%)

Indonesien Verbraucherpreise Feb +0,23% gg Vm (PROG: +0,29%)

Indonesien Verbraucherpreise Feb +3,83% gg Vj (PROG: +3,83%)

Indonesien Kernverbraucherpreise Feb +3,41% gg Vorjahr (Jan: +3,35%)

Japan/Kfz-Absatz Feb +13,4% gg Vorjahr

