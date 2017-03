München (ots) -



- Professionelle Zahnreinigung wichtiges Kriterium für 62 Prozent der GKV-Kunden - Wechsel der GKV spart bis zu 783 Euro pro Jahr - Hamburger schließen am häufigsten eine Zahnzusatzversicherung ab



Verbrauchern ist in der Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) neben dem Beitrag vor allem die professionelle Zahnreinigung wichtig. 62 Prozent der CHECK24-Kunden wählten diesen Filter im GKV-Vergleichsrechner aus.*)



Hamburger interessieren sich besonders dafür, dass ihre GKV auch für die professionelle Zahnreinigung aufkommt. 66 Prozent der Kunden aus der Hansestadt filterten die Ergebnisse im CHECK24-Vergleich danach.



Thüringern ist der Einschluss der professionellen Zahnreinigung in ihre GKV vergleichsweise unwichtig - trotzdem interessierten sich über die Hälfte der Kunden aus dem Freistaat für diese Leistung.



Durchschnittlich 28 Prozent der Kunden ist vergünstigter Zahnersatz in ihrer Krankenversicherung wichtig. Weist der Versicherte regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen beim Zahnarzt nach, kann bei dieser Leistung der Selbstbehalt entfallen. Implantate und bestimmte Kronen bekommt der Kunde zu vergünstigten Konditionen.



Wechsel der Gesetzlichen Krankenversicherung spart bis zu 783 Euro pro Jahr



Ein Wechsel der Gesetzlichen Krankenversicherung ermöglicht dem Versicherten eine Kasse mit besseren Leistungen zu wählen. Außerdem sparen Gesetzlich Krankenversicherte mit einem Jahreseinkommen von 52.200 Euro brutto (Beitragsbemessungsgrenze 2017) bis zu 783 Euro im Jahr, wenn sie von der teuersten in die günstigste GKV wechseln. Bei einem Verdienst von 30.000 Euro liegt das maximale Sparpotenzial immer noch bei 450 Euro jährlich. Je nach Bundesland wählen Verbraucher aus bis zu 59 öffentlich zugänglichen Krankenkassen. Das Sparpotenzial ergibt sich aus den unterschiedlichen Zusatzbeiträgen.**)



Hamburger schließen am häufigsten Zahnzusatzversicherungen ab, Sachsen-Anhalter am seltensten



Hamburgern sind ihre Zähne besonders wichtig: Sie schlossen im Vergleich der Bundesländer 2016 am häufigsten eine Zahnzusatzversicherung ab. Überdurchschnittlich häufig sorgen auch Berliner, Baden-Württemberger, Bayern, Hessen und Schleswig-Holsteiner privat für ihre Zähne vor.



In allen anderen Bundesländern schließen Verbraucher unterdurchschnittlich häufig Zahnzusatzversicherungen ab. Kunden aus Sachsen-Anhalt, Thüringen und dem Saarland bilden bei der privaten Zahnvorsorge das Schlusslicht.



*)Betrachtet wurden alle Suchanfragen im GKV-Vergleichsrechner von CHECK24.de nach Angaben der Kunden zu ihrem Wohnort (Bundesland) und den gewählten Filtern im Zeitraum 1. November 2016 bis 15. Februar 2017. **)Weitere Informationen unter http://ots.de/0XRfb



