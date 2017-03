Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die SPD setzt ihren Höhenflug in den Umfragen wieder fort. Wäre am Sonntag Bundestagswahl käme die SPD auf 32 Prozent und damit zwei Punkte mehr als in der Vorwoche, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf den Insa-Meinungstrend.

Die Union verliert nach der Umfrage einen Punkt auf 30,5 Prozent, die Linke 1,5 Punkte auf 8 Prozent, und Grüne (6,5 Prozent) und AfD (11 Prozent) halten ihre Ergebnisse aus der Vorwoche. Zweiter Gewinner ist die FDP, die im Vergleich zur Vorwoche eineinhalb Prozentpunkte auf 7 Prozent zulegt.

"Der Trend für die SPD setzt sich wieder fort", konstatierte Insa-Chef Hermann Binkert. In der Umfrage der Vorwoche war der Aufwärtstrend der Sozialdemokraten noch gebremst worden. Die SPD war mit damals 30 Prozent nach zwei Wochen wieder hinter CDU/CSU zurückgefallen, die auf 31,5 gekommen war.

Neben einer Großen Koalition unter Führung der SPD mit insgesamt 62,5 Prozent gäbe es laut der aktuellen Erhebung, für die vom 24. bis zum 27. Februar insgesamt 2004 Personen befragt wurden, auch noch eine parlamentarische Mehrheit für ein so genanntes "Bahamas-Bündnis" aus CDU/CSU, FDP und AfD, das zusammen auf 48,5 Prozent kommt. Rot-Rot-Grün (46,5 Prozent), eine Jamaika-Koalition aus CDU/CSU, FDP und Grünen (zusammen 44 Prozent) und eine Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen (zusammen 45,5 Prozent) erreichen demnach hingegen keine Mehrheit.

Abstand in K-Frage verringert sich

Auch im neuesten stern-RTL-Wahltrend verliert die Union einen Punkt auf 33 Prozent. In dieser Umfrage hält die SPD ihre 31 Prozent aus den drei Vorwochen und liegt nun nur noch zwei Prozentpunkte hinter der Union. Auch die Linke büßt einen Punkt ein und kommt auf 7 Prozent, während die Grünen einen Punkt auf 8 Prozent gewinnen. Die AfD steht bei 9 Prozent und die FDP bei jetzt 7 Prozent.

Seit Mitte Januar sei der Präferenzwert von CDU/CSU damit um fünf Prozentpunkte gesunken, berichtete das Nachrichtenmagazin. "Insgesamt hat die Union seit der Bundestagswahl 2013, bei der sie auf 41,5 Prozent kam, fast zweieinhalb Millionen Wähler verloren", sagte Forsa-Chef Manfred Güllner.

Auch bei der Kanzlerpräferenz verringert sich der Abstand zwischen SPD-Kandidat Martin Schulz und CDU-Kanzlerin Angela Merkel. Wenn der Regierungschef direkt gewählt werden könnte, würden sich nun 37 Prozent für Schulz entscheiden und 38 Prozent für Merkel. Schulz gewinnt damit einen Punkt und Merkel verliert einen.

