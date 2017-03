Nach der Vorlage der vorläufigen Zahlen durch die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG und der darin gemeldeten Ergebnisverdreifachung erwartet SRC Research auch für das laufende Jahr eine Fortsetzung des Expansionskurses. Die Analysten haben deswegen ihre positive Einschätzung zu der DEFAMA-Aktie bestätigt.

Mit der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen für 2016 habe die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG nach Einschätzung von SRC Research überzeugen können. Besonders heben die Analysten die Ergebnisentwicklung hervor, die Cash-Erlöse in Form der Funds From Operations (FFO) habe das Unternehmen im Vergleich zum vergangenen Jahr auf einen Wert von 1,6 Mio. Euro mehr als verdreifacht. Dies gelte auch für den Umsatz und für das Nettoergebnis, die somit mit 3,4 Mio. Euro bzw. 0,9 Mio. Euro sehr positiv und leicht über den Erwartungen von SRC Research ausgefallen seien.

Zudem habe das Unternehmen seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht und erwarte nun einen FFO von 2,4 Mio. Euro sowie einen Nettogewinn von rund 1,3 Mio. Euro. Die Analysten von SRC Research gehen demgegenüber weiterhin von einem FFO-Ergebnis in 2017 von über 2,5 Mio. Euro aus und sehen den Nettogewinn für das laufende Geschäftsjahr bei über 1,5 Mio. Euro. Als Begründung für die über der angehobenen Guidance des Unternehmens liegenden eigenen Schätzungen verweist SRC Research auf die gut gefüllte Pipeline an weiteren Akquisitionsmöglichkeiten sowie an die hierfür zur Verfügung stehenden liquiden Mittel, weswegen im Jahresverlauf von weiteren lukrativen Zukäufen auszugehen sei.

Für das Jahr 2016 werde das Unternehmen der Hauptversammlung eine Verdopplung der Dividende auf 20 Cent für das Geschäftsjahr 2016 vorgeschlagen, was mit der Prognose von SRC Research übereinstimme. Vor dem Hintergrund der überzeugenden Zahlen hat SRC Research seine Kaufempfehlung mit dem Rating "Buy" sowie das Kursziel von 7,50 Euro je DEFAMA-Aktie bestätigt.

