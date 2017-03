Vorsicht vor fragwürdigen Einstufungen! Heute ist Covestro dran. Wir hatten Sie vorgewarnt. Bayer platzierte soeben Covestro-Aktien in einem beschleunigten Platzierungsverfahren außerhalb der Börse (10,9 %) in der Kursspanne 66,50 zu 66,80 €. Das geht in Ordnung. Vorher wurde der Kurs trickreich bis über 70 € hochgezogen und am Freitag steigerten sich zwei Banken noch zu Zielkursen bis 80 €. Obwohl die Aktie von 24 bis 70 € eine rasante Rally absolviert hat. Die technische Konsolidierung hatten wir angesagt und warten auf einen neuen Einstieg deutlich unter 60 €, vermutlich eher sogar bei 50/55 €. Denn mit dem Teil-Ausstieg von Bayer sind umfangreiche Gewinnrealisierungen anzunehmen.



