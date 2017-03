Ecommerce Alliance AG veröffentlicht vorläufige Zahlen 2016

Ecommerce Alliance AG veröffentlicht vorläufige Zahlen 2016

München, 01. März 2017 - Die Ecommerce Alliance AG (ISIN DE000A12UK08) hat heute vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 vorgelegt. Das operative Ergebnis (EBITDA) belief sich im abgelaufenen Geschäftsjahr nach vorläufigen Berechnungen auf EUR 0,4 Mio. nach EUR 1,8 Mio. im Vorjahr. Strategische Investitionen insbesondere in die Weiterentwicklung wichtiger Analyse- und Optimierungstools für die konzerneigenen Service- Gesellschaften wirkten sich im Berichtsjahr ergebnismindernd aus. Aufgrund des im Vergleich zum Vorjahr verkleinerten Konsolidierungskreises reduzierten sich im Berichtsjahr die Konzernumsätze auf rund EUR 18,4 Mio. (Vorjahr EUR 50,7 Mio.). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass im Geschäftsjahr 2015 die Beteiligung an der inzwischen entkonsolidierten wap- telecom GmbH noch mit Umsätzen in Höhe von EUR 29 Mio. zum Gesamtumsatz beigetragen hat.

Ein Ausblick zum laufenden Geschäftsjahr wird mit Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2016 im Mai 2017 bekannt gegeben.

Über die Ecommerce Alliance AG: Die Ecommerce Alliance AG (ECA) (ISIN: DE000A12UK08) ist eine operative Beteiligungsgesellschaft, deren Aktien im Mittelstandssegment m:access der Börse notieren. Mit dem Fokus auf E-Commerce sucht und beteiligt sich die ECA an Unternehmen mit hohem Wertschöpfungspotenzial, die entweder attraktive Nischenmärkte bedienen oder auf neue, besonders wachstumsstarke Trends im E-Commerce setzen. Vom Firmensitz München managt das ECA-Team das Portfolio, das aus den zwei strategischen Säulen Services und Brands besteht. Durch die schnelle Integration der ECA-Services, die fast die gesamte Wertschöpfungskette des E-Commerce abbilden, kann die ECA den wirtschaftlichen Erfolg ihrer Brand-Unternehmen performanceorientiert hebeln. Diese Zwei-Säulen-Strategie ermöglicht es der Ecommerce Alliance, nachhaltig profitabel zu sein und den Wert der "ECA-Brands" gezielt zu steigern.

Kontakt: Ecommerce Alliance AG Justine Wonneberger Vorstand Bavariaring 17 80336 München phone: +49 89 2314141 00 fax: +49 89 2314141 11 e-mail: wonneberger@ecommerce-alliance.de http://www.ecommerce-alliance.de CROSSALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Investor Relations Freihamer Straße 2 82166 Gräfelfing/München phone: +49 89 898 27 227 e-mail: sh@crossalliance.de

