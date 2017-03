Lauda-Königshofen - Ryanair-Aktie: Erneuter Kursschub möglich! Chartanalyse Bevor das Wertpapier von Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) Anfang 2016 in einen nahezu einjährigen Sinkflug überging, markierten Marktteilnehmer noch bei 15,59 Euro ein finales Hoch - anschließend kippten die Kursnotierungen bis Mitte des Jahres auf ein Verlaufstief von 10,46 Euro ab, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

