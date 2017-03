FMW-Redaktion

Die Aktien-Märkte reagieren positiv auf die Rede Donald Trumps vor dem US-Kongress, aber warum nur? Schließlich fehlte wieder jegliche Konkretheit, war das, was Trump sagte, eine Kaskade von Absichtserklärungen, wie wir sie seit Wochen und Monaten zu hören bekommen. Daher ist der Erkenntnisgewinn, den man aus der Rede aus Marktsicht ziehen kann, praktisch gleich Null. Was die Märkte hingegen zu feiern scheinen ist: die Rede war staatsmännischer, versöhnlicher im Ton, weniger apokalyptisch wie die Antrittsrede Trumps, und daher meint man: wird doch alles schon irgendwie gut, zumal sich Trump zur NATO bekannte (wenn die anderen brav mehr dafür bezahlen - aber wann bezahlen uns eigentlich die Amerikaner für das, was sie im Nahen Osten angerichtet ...

