Genua, Italien (ots/PRNewswire) -



Das gleiche System wird auf dem European Congress of Radiology (ECR) in Wien ausgestellt sein.



Paramed Medical Systems installiert derzeit die siebte MROpen-Einheit im Vereinigten Königreich und die erste in Wales. Standort des Kernspintomographen wird das neue Zentrum des European Scanning Centre (ESC) in Cardiff sein. Das ESC betreibt derzeit MROpen-Systeme in Londons Harley Street und in Manchester.



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/472409/Paramed_Logo.jpg )



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/472410/Paramed_Scanner.jpg )



Der offene, von Paramed entwickelte und konstruierte Kernspintomograph ist das einzige supraleitende MRT-Gerät, das nach oben, vorn und hinten vollständig geöffnet ist. Aufgrund dieser Bauweise gestalten sich die Untersuchungen, die je nach Auftreten der Symptome in stehender, sitzender, gebeugter oder liegender Position durchgeführt werden können, für unter Klaustrophobie leidende Patienten angenehmer. Der MROpen bietet außergewöhnlichen, in der Branche bislang unerreichten Patientenkomfort und ermöglicht somit MRT-Untersuchungen in einem entspannten, beruhigenden Umfeld. Der Patient kann in das Gerät hineingehen und sich entweder hinsetzen, zurücklehnen, waagerecht liegen oder sogar stehen, abhängig davon, welcher Körperteil untersucht werden soll. Da sich zwischen der zu untersuchenden Person und der direkten Umgebung keine Barrieren befinden, können Patienten während der gesamten MRT-Prozedur frei um sich blicken, Musik hören oder Fernsehen schauen.



Paramed Medical Systems wird vom 2. bis 5. März im Austria Center in Wien am European Congress of Radiology (Expo X4, Stand 8) teilnehmen und seinen MROpen, den vielseitigsten Kernspintomographen, vorstellen.



Weitere Informationen zu Paramed und seinem offenen Kernspintomographen finden Sie unter: http://www.paramedmedicalsystems.com



OTS: Paramed Medical Systems newsroom: http://www.presseportal.de/nr/125703 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_125703.rss2



Pressekontakt: Luca Pezzoni lpezzoni@hofima.it +39-338-9414437